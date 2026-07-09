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Uzbuna na Zakintosu: Borbeni avion sletio na jedan od najprometnijih aerodroma, pa se zapalio (VIDEO)

Uzbuna na Zakintosu: Borbeni avion sletio na jedan od najprometnijih aerodroma, pa se zapalio (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Na aerodromu Zakintos, borbeni avion F-16 prinudno je sletio zbog kvara, uzrokujući zatvaranje jednog od najprometnijih aerodroma u Grčkoj.

Avion prinudno sletio na Zakintos, pa se zapalio Izvor: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/youtube

Borbeni avion F-16 Ratnog vazduhoplovstva Grčke prinudno je u četvrtak sletio na aerodrom na ostrvu Zakintos, a kako javlja Katimerini, pilot nije povrijeđen.

Ovo je dovelo do zatvaranja jednog od najprometnijih grčkih aerodroma tokom ljetnje turističke sezone.

"U četvrtak, 9. jula 2026. godine u 13.45 časova, avion F-16 iz 335. eskadrile 116. borbenog krila, koji je učestvovao u trenažnom letu, prinudno je sletio na aerodrom Zakintos zbog kvara", piše u saopštenju Grčkog vazduhoplovstva.

Nadležne grčke službe trenutno ispituju stepen oštećenja na avionu koji je poletio iz vazduhoplovne baze Araksos, gdje je stacionirano 116. borbeno krilo.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je letjelica imala tehničkih problema sa stajnim trapom tokom ljeta.

(MONDO)

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Grčka avion

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