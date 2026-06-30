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Drama u vazduhu: Avion poslao signal za otmicu pa preusmjeren kod Kipra, podignuti borbeni avioni

Drama u vazduhu: Avion poslao signal za otmicu pa preusmjeren kod Kipra, podignuti borbeni avioni

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Let iz Varšave ka Tel Avivu preusmjeren kod Kipra zbog uključenog signala za otmicu.

Avion iz Varšave ka Tel Avivu uključio signal za otmicu Izvor: Mirosław Durma / Alamy / Profimedia

Let iz Varšave u Poljskoj ka Tel Avivu u Izraelu preusmeren je kod Kipra zbog signala za otmicu, piše "Ynet news".  Kontroli leta je upućen takozvani "hijacking signal", odnosno znak za otmicu aviona.

Avion avio-kompanije "Electra Airways" poletio je iz Varšave danas u 11.35 časova i signal za otmicu je aktiviran poslie Rumunije i Bugarske. Avion je ušao u vazdušni prostor Turske i umjesto da nastavi ka Tel Avivu, avion je neko vrijeme kružio blizu Kipra i onda je krenuo da se vraća nazad ka Turskoj.

Odmah su bili podignuti izraelski borbeni avioni. Međutim, ubrzo je ugašen signal za otmicu nakon čega je splasla tenzija i nestala je opasnost.

Vazduhoplovne vlasti istražuju okolnosti incidenta, zasad nije poznato šta se tačno dogodilo. Avion je tokom incidenta bio najpraćeniji na popularnoj stranici "Flight radar 24".

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