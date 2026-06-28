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Prve slike pada aviona u Francuskoj: Poginulo 11 osoba, letjelica se srušila ubrzo nakon polijetanja (Foto, Video)

Prve slike pada aviona u Francuskoj: Poginulo 11 osoba, letjelica se srušila ubrzo nakon polijetanja (Foto, Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Poginulo 11 osoba u avionu koji se srušio u Francuskoj.

Objavljen snimak pada aviona u francuskoj Izvor: X/RapidReport2025

Danas je poginulo 11 osoba u padu aviona koji se srušio na istoku Francuske, piše "CNN". Avion je prevozio padobrance koji su bili na obuci.

Avion namijenjen za padobranske skokove pao je svega par minuta nakon što je poletio na istoku zemlje, blizu Nansija. Svi putnici su se pripremali za svoj prvi tandemski skok.

Pogledajte fotografije sa mjesta pada aviona u Francuskoj

Među njima je bilo i profesionalnih padobranaca, kao i medicinskih sestara. Svi su poginuli - pilot, pet padobranaca instruktora i pet polaznika (medicinske sestre).

Nesreća se dogodila danas prepodne oko 11 časova. Srušio se avion Pilatus PC-6, jednomotorni avion njemačke registracije.

Identitet i nacionalnost stradalih za sad nisu poznati. Područje oko mjesta pada aviona je zatvoreno i blokirano, a uzrok nesreće još nije poznat.

Pogledajte snimak sa mjesta pada aviona u Francuskoj

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Tagovi

Francuska avion nesreća

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