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Krhotine padaju sa oblakodera: Letjelica udarila u najvišu zgradu u Pekingu (FOTO/VIDEO)

Krhotine padaju sa oblakodera: Letjelica udarila u najvišu zgradu u Pekingu (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
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Mali avion udario je danas popodne u najvišu zgradu u Pekingu, CITIC Tower, poznatiju kao "China Zun".

Letjelica udarila u najvišu zgradu u Pekingu Izvor: X/Screenshot

Na dramatičnim snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako krhotine padaju sa oblakodera od 109 spratova. Na tlu su zabilježeni repni dio letjelice i oštećen prozor jednog taksi vozila.

Novinar CNN-a, koji se nalazio na licu mjesta, svjedočio je evakuaciji ljudi iz nebodera, koji su se okupili na ulicama u blizini ulaza, dok su na teren pristigla vatrogasna vozila, policijski automobili i hitna pomoć.

Prema fotografijama sa interneta, registracioni kod ukazuje na to da je riječ o domaćem lakom sportskom avionu "Sunward SA 60L Aurora", koji je u vlasništvu jedne lokalne kompanije za generalnu avijaciju. Takođe, neprovjereni podaci o letu sa servisa Flightradar24, koji su objavljeni na mreži, ukazuju na to da je avion drastično skrenuo sa planirane putanje.

Ovaj incident se dogodio u vrijeme kada su na snazi stroga pravila u kineskoj prijestonici. Još od 1. maja, Peking je praktično zona bez dronova; stanovnicima nije dozvoljeno da kupuju, iznajmljuju niti upravljaju bespilotnim letjelicama bez odobrenja vlade na cijeloj teritoriji grada.

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peking avion Kina

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