logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška nesreća u Francuskoj: Srušio se avion sa padobrancima, stradalo najmanje 11 ljudi

Teška nesreća u Francuskoj: Srušio se avion sa padobrancima, stradalo najmanje 11 ljudi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Najmanje 11 osoba je poginulo kada se na sjeveroistoku Francuske srušio civilni avion koji je prevozio grupu padobranaca. Na terenu su jake spasilačke snage koje pretražuju mjesto nesreće.

U Francuskoj pao avion sa padobrancima Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Najmanje 11 osoba je poginulo kada se u nedjelju srušio civilni avion u gradu Tomblen na sjeveroistoku Francuske, prenio je kanal BFM, pozivajući se na Iva Segija, prefekta departmana Mert i Mozel.

Lokalni list L'Est Republicain izvijestio je da je letjelica, koja je poletjela sa lokalnog aerodroma Nansi-Esej, prevozila grupu padobranaca.

Na mjestu nesreće nalazi se veliki broj spasilaca i pripadnika hitnih službi koji učestvuju u intervenciji. Lokalna prefektura je na mreži X saopštila da je prefekt Segi aktivirao operativni centar kako bi se situacija na terenu pratila u realnom vremenu.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

avion Francuska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ