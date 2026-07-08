Pronađena olupina aviona koji je nestao sa radara: U toku potraga za posadom, prve fotografije sa mjesta nesreće

Pakistanski spasioci pronašli su olupinu Boinga 737, a potraga za pet članova posade i dalje traje.

Izvor: EPA/PAKISTAN AIRPORTS AUTHORITY / HANDOUT

Pakistanski spasioci pronašli su olupinu teretnog aviona Boing nakon što je nestao kod obale Karačija, dok je potraga za pet članova posade koji su bili u avionu i dalje u toku, saopštile su vlasti.

Olupina teretnog aviona Kej Tu Ervejz Boing 737 pronađena je 53 nautičke milje (98 kilometara) južno od luke Ormara, saopštila je Uprava aerodroma Pakistana.

Pakistanska ratna mornarica i Pakistanska agencija za pomorsku bezbjednost angažovale su "različita vazdušna i pomorska sredstva" kako bi pronašle ostatke aviona, uz napomenu da se potraga za članovima posade nastavlja, piše Rojters.

Premijer Šehbaz Šarif naložio je nadležnim organima da ubrzaju potragu za 27 godina starim teretnim avionom, koji je prvobitno bio putnički, a kasnije preuređen za prevoz tereta. Avion je nestao iznad Arapskog mora nakon što je prijavio problem sa navigacionim sistemom.

Pronađena olupina teretnog aviona Boing 737

Izvor: EPA/PAKISTAN AIRPORTS AUTHORITY / HANDOUT

Kompanija Kej Tu Ervejz, operator aviona, saopštila je da su posadu činila dva pilota, dva inženjera i jedan član pomoćnog osoblja. Vlasti još nisu zvanično potvrdile njihov status, iako je Šarif izrazio "iskreno saučešće" njihovim porodicama.

Prema podacima servisa za praćenje letova FlajtRadar24, avion je možda pao u more jugozapadno od Karačija, nakon niza naglih promena visine leta, a zatim i strmog završnog obrušavanja.

Vlasti su pokrenule koordinisanu akciju potrage i spasavanja na moru, u kojoj učestvuje više državnih službi, saopštila je Uprava aerodroma. Kej Tu Ervejz je naveo da sarađuje sa Pakistanskom upravom za civilno vazduhoplovstvo i drugim državnim institucijama.

Boing se još nije oglasio povodom incidenta.

Prema navodima Uprave aerodroma, avion je u 21.18 po pakistanskom standardnom vremenu (16.18 po GMT-u), dok je letio ka Karačiju, prijavio problem sa navigacionim sistemom.

Avion je naglo gubio visinu

Lokalna kontrola letenja pokušala je da usmjeri avion, ali su samo tri minuta kasnije radarski sistemi pokazali da avion naglo gubi visinu, nakon čega je komunikacija prekinuta. U tom trenutku avion se nalazio oko 155 nautičkih milja (287 kilometara) zapadno od Karačija, navodi se u saopštenju.

Posljednji minuti podataka servisa FlajtRadar24 izgledali su haotično. Avion je za manje od jednog minuta izgubio oko 5.000 stopa visine, zatim se u narednih 30 sekundi popeo oko 6.000 stopa, da bi potom iz visine od 36.550 stopa ušao u katastrofalno obrušavanje.

Posljednji poslati podaci pokazali su da se avion nalazio na svega 1.100 stopa iznad nivoa mora, uz vertikalnu brzinu od minus 22.400 stopa u minuti, približno 400 kilometara na čas, što predstavlja izuzetno strmu i neuobičajenu brzinu spuštanja.

Nestali avion bio je jedan od starijih modela Boinga 737-400, dve generacije stariji od modela 737 Maks, koji je posljednjih godina bio u centru velike bezbjednosne krize. Pokretali su ga motori kompanije Si-Ef-Em Internešenel, zajedničkog preduzeća kompanija Dži-I Erospejs i francuskog Safrana, piše Rojters.

Model 737-400 prvi put je isporučen kao putnički avion ruskom Aeroflotu 1999. godine, a 2012. je preuređen u teretni avion, pokazuju podaci servisa FlajtRadar24. To je jedini avion kompanije Kej Tu Ervejz, u čijoj je floti od 2024. godine. Njegov prethodni let obavljen je 28. juna, prema podacima FlajtRadar24.

Ukoliko se potvrdi da je došlo do pada sa smrtnim ishodom, ovo bi bila prva smrtonosna avionska nesreća u Pakistanu od 2020. godine, kada se avion Erbas A320 kompanije Pakistan Internešenel Erlajns srušio neposredno prije piste u Karačiju, pri čemu je poginulo 97 ljudi.

(MONDO)