Stravična nesreća u Pakistanu: Autobus sletio u provaliju, nastradalo 40 ljudi (Foto)

Poginulo najmanje 40 ljudi u nesreći u Pakistanu kada je autobus sletio sa puta u provaliju.

Izvor: Ahmad Kamal / Xinhua News / Profimedia

Najmanje 40 ljudi je poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je autobus sletio sa puta u provaliju u Pakistanu , piše "New York Times". Stravična nesreća dogodila se na jugoistoku zemlje.

Autobus je sletio sa puta u provaliju u mjestu Dana Sar. Riječ je o području blizu granice pokrajina Beludžistan i Hajber Pahtunva.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće u Pakistanu

Nesreća se dogodila kada je vozač autobusa ušao u raspravu sa jednim putnikom i u naletu bijesa je naglo okrenuo volan zbog čega je autobus sletio u provaliju. I dalje se vrši identifikacija svih stradalih.

Dera Ismail Khan – Bus Crash Near Sherani



A passenger bus traveling from Quetta to Peshawar met with an accident near Sherani.



On the Sherani-Zhob Highway, in the Dana Sar area, the bus plunged into a deep ravine.



The crash has killed 18 passengers and left several others…pic.twitter.com/k2EoetCNtz — War Analyst (@War_Analysts)July 3, 2026

(Mondo.rs)