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Stravična nesreća u Pakistanu: Autobus sletio u provaliju, nastradalo 40 ljudi (Foto)

Stravična nesreća u Pakistanu: Autobus sletio u provaliju, nastradalo 40 ljudi (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Poginulo najmanje 40 ljudi u nesreći u Pakistanu kada je autobus sletio sa puta u provaliju.

Autobus sletio u provaliju u Pakistanu Izvor: Ahmad Kamal / Xinhua News / Profimedia

Najmanje 40 ljudi je poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je autobus sletio sa puta u provaliju u Pakistanu , piše "New York Times". Stravična nesreća dogodila se na jugoistoku zemlje.

Autobus je sletio sa puta u provaliju u mjestu Dana Sar. Riječ je o području blizu granice pokrajina Beludžistan i Hajber Pahtunva.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće u Pakistanu

Nesreća se dogodila kada je vozač autobusa ušao u raspravu sa jednim putnikom i u naletu bijesa je naglo okrenuo volan zbog čega je autobus sletio u provaliju. I dalje se vrši identifikacija svih stradalih.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Pakistan saobraćajna nesreća

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