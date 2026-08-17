Suđenje koje prati čitav svijet: Obrt u slučaju majke koja je ubila troje djece

Novi forenzički podaci sa računara Lindzi Klensi otvorili su nova pitanja na suđenju majci optuženoj za ubistvo svoje troje djece.

Izvor: David L. Ryan/Pool The Boston Globe

Lindzi Klensi bila je medicinska sestra na odjeljenju za porođaje i majka troje djece - Kore (5), Dosona (3) i Kalana (8 mjeseci). Dana 24. januara 2023. godine, u porodičnoj kući u Duksberiju u Masačusetsu, sva tri djeteta pronađena su mrtva.

Prema navodima tužilaštva, Klensi je svoje troje djece zadavila trakama za vježbanje, a potom pokušala da izvrši samoubistvo skokom kroz prozor sa drugog sprata. Preživjela je pad, ali je zadobila teške povrede i ostala paralizovana.

Klensi se sada sudi za tri ubistva prvog stepena, po jedno za svako dijete. Ona ne osporava da je usmrtila djecu, ali njena odbrana tvrdi da zbog teške postporođajne psihoze nije bila krivično odgovorna za svoje postupke. Tužilaštvo takođe tvrdi da je bila svjesna onoga što radi i da je ubistva počinila planski.

Izvor: YouTube / Planet / Profimedia

Međutim, novi digitalni dokazi predstavljeni na suđenju Lindzi Klensi otvaraju dodatna pitanja o aktivnostima na internetu uoči tragedije, odnosno postavlja se pitanje da li je njen suprug na bilo koji način učestvovao u ovoj tragediji.

Forenzička analiza računara Surface Pro pokazala je da je Patrikov imejl bio prijavljen na Lindzin Fejsbuk nalog u trenutku kada je zabilježena serija aktivnosti koja je, između ostalog, dovela do stranice o metodama samoubistva. Ipak, istražitelji nisu mogli da utvrde ko je u tom trenutku zaista sjedio za računarom.

Novi detalji iz forenzičke analize

Tokom suđenja predstavljeni su rezultati forenzičkog pregleda računara Surface Pro. Prema tim podacima, imejl adresa povezana sa Patrikom bila je prijavljena na Lindzin Fejsbuk nalog u trenutku kada je zabilježena aktivnost na uređaju.

Sve se dogodilo u relativno kratkom vremenskom periodu. Najprije je oko 9.40 časova zabilježen pristup Fejsbuku, nakon čega je uslijedila aktivnost na Spotifyju u vezi sa pjevačem Tomom T. Holom.

Potom je na Guglu pretraživan upravo taj muzičar, otvorena je njegova stranica na Vikipediji, a zatim je korisnik klikom preko jednog od linkova stigao do stranice koja se odnosi na metode samoubistva. Međutim, postoji važna razlika.

Nije pronađena direktna Gugl pretraga poput "načini samoubistva" ili sličan upit. Do stranice sa metodama samoubistva došlo se posredno, preko linka koji se nalazio u dijelu Vikipedijine stranice o smrti pomenutog muzičara.

Patrik ranije negirao da je guglovao o samoubistvu

Ovaj detalj posebno je privukao pažnju jer je Patrik Klensi tokom ranijeg unakrsnog ispitivanja rekao da nikada nije guglovao ništa u vezi sa samoubistvom.

Sada je, međutim, tužilaštvo, odnosno Redington, pred porotu iznijelo podatke iz forenzičke analize Surface Pro uređaja koji pokazuju da je imejl povezan sa Patrikom bio prijavljen na Lindzin Fejsbuk nalog upravo u vrijeme kada se odvijala ova internet aktivnost.

To otvara pitanje da li se raniji iskaz Patrika Klensija poklapa sa onim što pokazuju digitalni tragovi. Ipak, postoji jedna veoma važna nepoznanica.

Istražitelj koji je predstavio forenzičke podatke nije mogao da kaže ko je fizički sjedio za tastaturom u trenutku kada je aktivnost zabilježena.

Drugim riječima, podaci mogu da pokažu koji nalog je bio prijavljen i šta se na uređaju dešavalo, ali sami po sebi ne dokazuju ko je lično napravio svaki klik.

Lindzi u to vrijeme bila kod ljekara sa djetetom

Još jedan detalj čini ovu vremensku liniju posebno zanimljivom. Prema podacima iznijetim tokom suđenja, Lindzi je u trenutku kada je zabilježena ova aktivnost bila kod ljekara sa svojim djetetom. Zbog toga se sada postavlja pitanje ko je koristio Surface Pro i obavljao navedene radnje u tom periodu.

Forenzički podaci povezuju aktivnost sa nalogom i uređajem, ali ne daju konačan odgovor o identitetu osobe koja je sjedila za računarom.

Šta zapravo dokazuju digitalni tragovi?

Ovo je upravo ono što bi moglo da bude ključno za dalje suđenje. S jedne strane, forenzički zapis pokazuje vremensku liniju aktivnosti, prijavljeni imejl i naloge kojima je pristupano. S druge strane, ne postoji direktan dokaz da je Patrik lično obavljao te radnje.

Dodatno, stranica o metodama samoubistva nije pronađena kao rezultat direktne pretrage, već je do nje došlo preko nekoliko prethodnih koraka: Fejsbuk, Spotifaj, Gugl, Vikipedija, a zatim klik na link povezan sa informacijama o smrti muzičara.

Zbog toga će značaj ovog dokaza zavisiti od toga kako ga sud bude tumačio. Da li digitalni trag pokazuje šta je Patrik radio ili samo šta je neko radio dok je njegov imejl bio prijavljen?

Za sada, forenzičari nisu mogli da daju konačan odgovor na najvažnije pitanje - ko je tačno bio za tastaturom. Upravo zbog toga ova vremenska linija može postati jedan od zanimljivijih detalja nastavka suđenja Lindzi Klensi.

Njeni advokati ne osporavaju da je ubila djecu, ali kažu da porota ne bi trebalo da je smatra krivično odgovornom jer je bila mentalno bolesna, vjerujući da je čula glasove koji joj naređuju da im oduzme živote i svoj.

Tužioci tvrde da je ona namjerno poslala muža iz kuće tako što ga je poslala da kupi hranu za ponijeti i u apoteku 24. januara 2023. godine, a zatim je zadavila djecu trakama za vježbanje.

Tužiteljka Šenan Bakingem pozvala je porotnike da suđenje ne posmatraju kao "javnu debatu o mentalnom zdravlju žena i kako medicinski sistem tretira žene".

Ako bude osuđena za ubistvo, Klensi se suočava sa doživotnom zatvorskom kaznom bez mogućnosti uslovnog otpusta. Ako se proglasi nevinom zbog nedostatka krivične odgovornosti, biće smještena u državnu ustanovu za mentalno zdravlje.

Šta tvrdi odbrana, a šta tužioci

Odbrana i njeni advokati navode da je Klensi učinila sve što je mogla kako bi potražila pomoć: obraćala se različitim službama za ambulantno liječenje, isprobavala razne lekove koje su joj propisivali, zvala telefonsku liniju za prevenciju samoubistava, odlazila u hitnu pomoć, te pokušala da se uključi u bolnički program cjelodnevnog liječenja za žene sa mentalnim problemima nakon porođaja, ali nije bila primljena. Klensi je čak dobrovoljno provela nekoliko dana u psihijatrijskoj bolnici.

Umjesto poboljšanja, njeno stanje se pogoršalo usled stalnog menjanja kombinacija psihijatrijskih lijekova – od kojih su neki bili problematični za pacijente sa bipolarnim poremećajem – tvrde njeni advokati i porodica.

Tužilaštvo nastoji da dokaže da je Klensi imala pristup nizu usluga za zaštitu mentalnog zdravlja, ali da je ponekad zanemarivala savjete ljekara i prestajala da uzima određene lijekove. Pozvali su nekoliko zdravstvenih radnika koji su svjedočili da ona nikada nije govorila o tome da ima plan da naudi sebi ili svojoj djeci. Navode da ona nikada nije pokazivala znake psihoze ili manije, iako jeste govorila da ima samoubilačke misli.