Porodice žrtava optužuju vlast za prikrivanje dokaza: Prekinuto suđenje za najveću željezničku nesreću u Grčkoj

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Suđenje u Larisi u vezi sa najsmrtonosnijom željezničkom nesrećom u Grčkoj prekinuto je i zakazano za 1. april zbog višestrukih prekida i prigovora na uslove u sudnici.

Izvor: Profimedia

Postupak je obustavljen ubrzo nakon početka, a predsjedavajući sudija je prekinuo sjednicu dok je čitao imena optuženih nakon burnih reakcija advokata odbrane.

Advokati su izrazili zabrinutost zbog uslova u posebno uređenoj sudnici u konferencijskom centru u kojem se održava suđenje.

Dugo očekivani slučaj odnosi se na željezničku nesreću iz 2023. godine u Tempeu, u centralnoj Grčkoj, u kojoj je 57 ljudi poginulo kada se putnički voz koji je prevozio uglavnom studente iz Atine za Solun direktno sudario sa teretnim vozom.

Katastrofa, koja je izazvala vatrenu loptu i eksploziju, otkrila je dugogodišnje bezbjednosne propuste i nedostatke u željezničkom sistemu zemlje, podsjeća "Katimerini".

Ukupno 36 optuženih, uključujući šefa stanice i željezničke službenike, suočava se sa optužbama koje se kreću od ometanja željezničkog saobraćaja sa smrtnim ishodom do ubistva iz nehata i tjelesnih povreda. Među onima kojima se sudi nema političkih ličnosti. Očekuje se da će svjedočiti više od 350 svjedoka, uključujući preživjele, članove porodica žrtava i željezničke radnike.

Takođe, danas su stupili u štrajk željeznički radnici širom Grčke u čast žrtava i pozivajući na odgovornost.

Demonstranti su se okupili ispred suda u Larisi zahtijevajući pravdu i bezbjedniji prevoz.

Istragom je otkriveno da je u trenutku nesreće projekat instalacije bezbjednosnih sistema, koji je finansirala Evropska unija, pokrenut 2014. godine, još uvijek kasnio godinama.

Porodice žrtava su, takođe, optužile vlasti da pokušavaju da prikriju dokaze.

Vlada Grčke negira bilo kakvu krivicu, ali je obećala da će sprovesti pravdu i završiti potpunu rekonstrukciju željezničkog sistema do sljedeće godine.

Možda će vas zanimati

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ