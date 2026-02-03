Počelo suđenje sinu norveške princeze: Suočava se sa 38 optužbi, četiri su za silovanje, evo kako se branio

Marius Borg Hojbi (29), sin norveške princeze Mete-Marit, izjasnio se da nije kriv po četiri tačke optužnice za silovanje na početku suđenja koje je potreslo norvešku kraljevsku porodicu. Protiv njega se vodi ukupno 38 optužbi, a preti mu do 16 godina zatvora.

Marijus Borg Hojbi, 29-godišnji sin norveške princeze Mete-Marit iz veze u kojoj je bila pre braka sa prestolonasljednikom Hokonom, izjasnio se da nije kriv po četiri tačke optužnice za silovanje na početku suđenja koje je osramotilo kraljevsku porodicu.

Obučen u zelenim pantalonama i zelenom džemperu, sa upadljivim naočarima i minđušama, Hojbi nije djelovao kao da ga se suđenje dotiče, izvijestio je novinar Frans presa (AFP) iz sudnice. Ustao je i tiho odgovorio da se ne oseća krivim kada je upitan da se izjasni o četiri tačke optužnice za silovanje.

Hojbi se suočava sa ukupno 38 optužbi, među kojima su i optužbe za napad na bivše djevojke i teško krivično djelo u vezi sa narkoticima, uz četiri tačke optužnice za silovanje, a preti mu i do 16 godina zatvora ukoliko bude proglašen krivim.

Izjasnio se krivim za neka lakša krivična djela. Ponovo je uhapšen u nedjelju uveče zbog sumnje na napad, prijetnje nožem i kršenje zabrane prilaska, te mu je određen pritvor u trajanju od četiri sedmice.

Njegova majka je nedavno uvučena u skandal Džefrija Epstina tokom vikenda, nakon što su američki dokumenti otkrili da je bila bliska prijateljica sa tim osuđenim se*sualnim prestupnikom, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru 2019. godine.

"Tretiran kao i svi ostali"

Uoči suđenja, tužilac Sturla Henriksbo izjavio je za Frans pres da se prema Hojbiju "neće postupati ni blaže ni strože zbog njegove porodice". Hojbi je uhapšen 4. avgusta 2024. godine pod sumnjom da je prethodne noći napao svoju djevojku.

Nekoliko dana kasnije priznao je da je djelovao "pod uticajem alkohola i kokaina nakon svađe", da je imao "mentalne probleme" i da se dugo borio "sa zloupotrebom droga".

Četiri silovanja za koja se sumnjiči navodno su se dogodila 2018, 2023. i 2024. godine, pri čemu se poslednje dogodilo nakon početka policijske istrage, prenosi Index. Identitet sedam navodnih Hojbijevih žrtava ne može se otkriti, sa izuzetkom njegove bivše djevojke Nore Hauklend, modela i influenserke, koja ga je javno optužila za fizičko zlostavljanje.

Između leta 2022. i jeseni 2023. godine, dok su bili u vezi, Hojbi ju je više puta udarao u lice, šutirao i tukao pesnicama, hvatao za vrat, bacao na frižider i vređao, navodi se u optužnici.

Skandal, jedan od najgorih u istoriji norveške monarhije, nanio je težak udarac ugledu dvora, iako je on i dalje veoma popularan zahvaljujući kralju Haraldu i kraljici Sonji. Početak suđenja poklopio se sa glasanjem u norveškom parlamentu o tome da li će se zadržati monarhija. Očekuje se da će njen opstanak biti podržan velikom većinom.

Presuda protiv Mariusa Borga Hojbija očekuje se nekoliko nedelja nakon završetka suđenja, koje bi trebalo da traje do 19. marta.