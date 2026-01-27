logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Norveška kupuje raketni sistem vrijedan dvije milijarde evra: Odbijene ponude SAD i Evrope

Norveška kupuje raketni sistem vrijedan dvije milijarde evra: Odbijene ponude SAD i Evrope

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Norveški parlament odobrio je nabavku artiljerijskog naoružanja dugog dometa vrijednu dvije milijarde evra.

Norveška kupuje raketni sistem vrijedan dvije milijarde evra Izvor: John Hamilton / AFP / Profimedia

Norveški parlament odobrio je plan nabavke artiljerijskog naoružanja dugog dometa vrijedan dvije milijarde evra, a norveški mediji pišu da se Oslo odlučio za južnokorejsku ponudu umjesto američke.

"Riječ je o naoružanju koje može da dejstvuje daleko iza neprijateljskih linija, što je ključno u savremenom ratovanju", rekao je u utorak u parlamentu portparol za odbranu opozicionih konzervativaca.

Odbijena američka ponuda

Norveški dnevni list Aftenposten, pozivajući se na anonimne izvore, pisao je 24. januara da se vlada već odlučila za sistem Čunmu južnokorejske kompanije Hanva Aerospejs, dajući mu prednost u odnosu na američki HIMARS kompanije Lokid Martin.

Dio norveških poslanika pozvao je da ova nordijska zemlja pomogne razvoj evropske alternative tim sistemima, ali je taj prijedlog odbačen uz obrazloženje da bi zahtijevao previše vremena i sredstava.

Prema pisanju Aftenpostena, plan je da prvi raketni sistemi budu isporučeni Norveškoj već 2028. godine.

Južnokorejska ponuda zadovoljila je norveške zahtjeve, uključujući domet do 500 kilometara i najkraće vrijeme isporuke.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Norveška naoružanje oružje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ