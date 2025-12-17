Istorijski vojni budžet Njemačke: Ove godine odobrene 83 milijarde evra za naoružanje

Poslanici njemačkog parlamenta odobrili su vojne nabavke u vrijednosti od 50 milijardi evra.

Izvor: M. Popow / imago stock&people / Profimedia

Obimni spisak nabavki kreće se od raketa do artiljerije, torpeda, oklopnih vozila, satelitskih sistema i novih uniformi.

Zvaničnici su rekli da nove nabavke znače da je ove godine odobren istorijski budžet za opremanje oružanih snaga u vrijednosti od gotovo 83 milijarde evra, prenio je AFP.

"Šaljemo signal NATO savezu i našim partnerima: NJemačka je predvodnik. Ispunjavamo svoje obaveze prema savezu i prihvatamo svoju odgovornost za bezbjednost i mir u Evropi", saopštilo je njemačko Ministarstvo odbrane.

NJemačka je počela da povećava troškove za reformu oružanih snaga nakon što je Rusija pokrenula specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini 2022. godine.