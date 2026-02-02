Dvije zemlje prave savremeni anti-dron sistem: Nova tehnologija koja će "štititi Evropu" od spoljašnjih prijetnji

Nezvanične procjene govore da će anti-dron projekat koji pokreću Poljska i Norveška koštati oko 3,4 milijarde evra.

Poljska je potpisala ugovor o, kako je rekao premijer Donald Tusk, "bez presedana" sistemu protivvazdušne odbrane namijenjenom borbi protiv dronova, koji je predstavio kao prekretnicu u zaštiti istočnog krila NATO-a.

"Imamo posla sa apsolutnim iskorakom kada je riječ o efikasnoj odbrani poljske, evropske i istočne granice NATO-a. Posebno u najosjetljivijoj oblasti, protivvazdušnoj odbrani, a prije svega u odbrani od savremenih oblika agresije", rekao je Tusk na ceremoniji potpisivanja.

Ugovor se odnosi na anti-dron sistem "San", a potpisan je u državnom odbrambenom postrojenju u blizini Varšave, u prisustvu Tuska i ministra odbrane Vladislava Košinjaka-Kamiša.

Sistem će razvijati konzorcijum koji predvodi poljska državna odbrambena grupa PGZ, uz privatnu kompaniju APS i norveški Kongsberg, u okviru programa koji bi trebalo da traje dvije godine. Nezvanične procjene govore da će projekat koštati gotovo 15 milijardi zlota (oko 3,4 milijarde evra).

Sistem "San" biće dio slojevite poljske protivvazdušne odbrane, koja već uključuje američke sisteme "Patriot" u okviru programa "Visla", britanske rakete kratkog dometa u programu "Narev", kao i sisteme veoma kratkog dometa "Pilica".

Košinjak-Kamiš je rekao da će program "San" obuhvatiti 18 protivdronovskih baterija i više od 700 vozila, dodavši da ukupna poljska ulaganja u sisteme protivvazdušne odbrane iznose oko 250 milijardi zlota.

"Ovo je sistem spojenih sudova prvenstveno osmišljen da odgovori na prijetnje koje dolaze sa istoka", rekao je on.

Najjača granica u Evropi

Tusk je istakao da je projekat od ključnog značaja za jačanje istočne granice Poljske sa Rusijom i Belorusijom, koja ujedno predstavlja i granicu Evropske unije i NATO-a.

"Za nas je od presudne važnosti da Istočni štit efikasno štiti i poljski vazdušni prostor", rekao je on.

Nazivajući sistem "San" jedinstvenim u Evropi, Tusk je rekao da će Poljskoj omogućiti da na vazdušne pretnje odgovara "efikasnije, jeftinije i pametnije" nego upotrebom borbenih aviona ili raketa.

"Danas u Evropi ne postoji nijedan drugi primjer ovako integrisanog, inteligentnog sistema koji je prvenstveno usmjeren na borbu protiv dronova", rekao je on.

Podsjetio je na incidente iz prošle jeseni, kada su ruski dronovi ušli u poljski vazdušni prostor, ocijenivši da su oni pokazali ograničenja tradicionalnih metoda protivvazdušne odbrane.

"Prva iskustva sa agresijom dronovima pokazala su koliko su neadekvatna sredstva poput borbenih aviona ili raketa kada je riječ o obaranju dronova", rekao je Tusk.

Premijer je dodao da saradnja sa norveškim Kongsbergom odražava novu regionalnu bezbjednosnu arhitekturu koja povezuje Poljsku sa nordijskim i baltičkim državama.

"Ovo je ujedno i dio nove bezbjednosne arhitekture koju je Poljska pokrenula pre manje od dvije godine", rekao je on.

Tusk je najavio da će "evropsku dimenziju" programa "San", kao i širu inicijativu Istočni štit, pokrenuti u razgovorima sa evropskim liderima u Zagrebu kasnije tog dana.

"Ponovo ću naglasiti da obezbjeđivanje istočne granice nije samo zadatak Poljske, već odgovornost cele Evrope i čitavog NATO-a", poručio je Tusk.

