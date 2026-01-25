Francuska kompanija isporučila Ukrajini udarne dronove dometa 500 kilometara

Francuska kompanija "EOS tehnolodži" isporučila je Ukrajini nekoliko udarnih dronova koji mogu da pređu razdaljinu do 500 kilometara.

Izvor: Shutterstock

Dronovi "Roder" mogu da nose teret do četiri kilograma i lete brzinom od 100 kilometara na čas pet sati, javio je AFP.

Operatorima su potrebna tri minuta da katapultiraju takve dronove.

Prema riječima predsjednika kompanije "EOS tehnolodži" Žan-Marka Zulijanija, ovi dronovi se mogu koristiti i za izviđačke misije i kao dronovi-kamikaze.

Francuska kompanija "Alta ares" proizvodi dronove-presretače za Ukrajinu i obezbjeđuje im softver.

Prema riječima portparola kompanije, ovo je omogućilo povećanje udjela uspješnih presretanja sa 30 na 65 odsto.

"Fajnenšel tajms" je ranije objavio da je francuski proizvođač automobila "Reno" postigao dogovor sa odbrambenom kompanijom "Turžis gajar" o proizvodnji dronova za Ukrajinu.

Proizvodnja će biti organizovana u dva proizvodna pogona "Renoa" uz podršku francuskog Ministarstva odbrane.

Francuska Vlada je u junu 2025. godine pozvala proizvođače automobila i odbrambene kompanije u zemlji da uspostave saradnju za proizvodnju dronova.