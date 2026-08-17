Tržište rada u Srpskoj: Poslodavci traže 18,4 odsto više radnika u odnosu na prošlu godinu

Poslodavci u Republici Srpskoj sve više traže nove radnike, za sedam mjeseci republičkom Zavodu za zapošljavanje prijavili su da im nedostaje 6.553 zaposlenih, što je za 1.019 lica ili 18,4 odsto više nego u istom periodu lani.

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Direktor Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina rekao je da ovi podaci pokazuju da poslodavci imaju sve veće potrebe za novim zapošljavanjem.

Među najtraženijim zanimanjima u 2026. godini izdvajaju se prodavači, medicinske sestre, odnosno tehničari i obućari, dok je značajna potražnja za radnicima registrovana u građevinarstvu, proizvodnji, saobraćaju, zdravstvu i IT sektoru.

Škipina je naveo da su za sedam mjeseci Zavodu su dostavljene 4.066 prijave o potrebnom zapošljavanju, što je sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine, naglasivši da je još značajnije što je broj traženih radnika povećan za 18,4 odsto.

On je naveo da je potražnja za radnim mjestima za koja nije precizno navedeno zanimanje povećana sa 475 na 833, što predstavlja rast od čak 75,3 odsto.

Naglasio je da to ukazuje na veliku potrebu za radnicima na jednostavnijim poslovima, ali i na činjenicu da se struktura potražnje mijenja u skladu sa potrebama privrede.

Istovremeno, raste i broj realizovanih zapošljavanja, a Škipina je naveo da je za sedam mjeseci realizovano 3.399 zapošljavanja ili 114 više nego u istom periodu lani.

Škipina je dodao da ohrabruje činjenica da je broj lica koja su zaposlena sa evidencije Zavoda povećan sa 1.420 na 1.565, odnosno za 10,2 odsto.

On je dodao i da više nije dovoljno posmatrati samo broj lica na evidenciji nezaposlenih, već da je mnogo važnija njihova struktura zanimanje, znanje, iskustvo, starosna dob i spremnost za rad.

Prema njegovim riječima, upravo tu neusklađenost nastoje da smanje kroz posredovanje, profesionalnu orijentaciju, obuke i aktivne mjere zapošljavanja.

Ocijenio je da podaci za sedam mjeseci ove godine pokazuju dinamičnije tržište rada i nastavak rasta potreba privrede, ali i potvrđuju da će jedan od ključnih zadataka biti obezbjeđivanje radne snage koja po svojim znanjima i vještinama odgovara potrebama poslodavaca.