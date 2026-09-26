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Poznato stanje djevojčice povrijeđene kod Gradskog mosta 1

Poznato stanje djevojčice povrijeđene kod Gradskog mosta

Autor Haris Krhalić Izvor RTRS
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Desetogodišnja djevojčica povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi kod Gradskog mosta u Banjaluci.

Poznato stanje djevojčice povrijeđe u udesu kod Gradskog mosta Izvor: MONDO/Dragana Božić

Desetogodišnja djevojčica povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila kod Gradskog mosta u Banjaluci, a njeno zdravstveno stanje je stabilno.

Specijalista urgentne medicine Nevena Aleksić rekla je za RTRS da djevojčica ima stabilne vitalne parametre, uz povrede desne potkoljenice i površinske povrede lijeve polovine grudnog koša.

"Dijete je stabilno, imalo je bolove i uplašeno je. Zbrinuto je na licu mjesta, transportovano na Kliniku za dječiju hirurgiju UKC-a Republike Srpske", rekla je Aleksićeva.

U nezgodi su učestvovala dva vozila.

Prema informacijama sa terena, do nezgode je došlo nakon što je jedan od vozača izgubio kontrolu nad vozilom. Vozaču je navodno tokom vožnje ispao mobilni telefon iz ruke, nakon čega je izgubio kontrolu, prešao preko trotoara i udario djevojčicu, a potom i drugo vozilo.

Nakon udara u drugo vozilo, automobil je završio na drugoj strani kolovoza.

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Tagovi

Banjaluka saobraćajna nezgoda

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Komentari 1

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zole

Mobilni telefoni , uzrok 70% saobraćajnih nesreća. Hvala bogu da dijete nije teže povređeno, ni krivo ni dužno

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