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Ogromne gužve u Banjaluci: Udesi, radovi i kilometarske kolone

Ogromne gužve u Banjaluci: Udesi, radovi i kilometarske kolone

Autor Haris Krhalić
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Tri saobraćajne nezgode u naseljima Lazarevo i Derviši, uz radove na brzoj cesti prema Laktašima, paralisale su saobraćaj.

udes banjaluka Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Tri saobraćajne nezgode dogodile su se danas u kratkom vremenskom periodu u banjalučkim naseljima Lazarevo i Derviši, zbog čega je saobraćaj u ovom dijelu grada izuzetno otežan i usporen.

Sudar dva automobila dogodio se na raskrsnici u blizini Ambulante Lazarevo, dok su se preostale dvije nezgode desile u Dervišima – jedna na raskrsnici kod tržnog centra "Kort", a druga na skretanju kod tržnog centra "FIS".

Zbog ovih nezgoda formirane su velike gužve, a saobraćaj je posebno usporen na pravcu prema Prijedorskoj petlji.

Dodatni problem vozačima na ovom izlazu iz grada predstavljaju i radovi na putu koji se izvode na brzoj cesti Banjaluka – Laktaši, gdje su se takođe formirale duge kolone. Kako javljaju vozači, došlo je i do kvara na kamionu, koji je ostao u traci, kod Robota u smjeru Laktaša.

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Tagovi

udes saobraćajna nezgoda Banjaluka

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