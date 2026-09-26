logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šobot: Otvaranjem novih parking mjesta rasterećen saobraćaj i parkiranje u krugu UKC-a

Šobot: Otvaranjem novih parking mjesta rasterećen saobraćaj i parkiranje u krugu UKC-a

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Otvaranjem 550 novih parking mjesta u garaži UKC-a Srpske rasterećeni su saobraćaj i parkiranje, tvrdi Nikola Šobot.

nikola šobot Izvor: Srna/Nikolina Damjanić

Otvaranjem 550 novih parking mjesta na etaži Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske značajno su rasterećeni saobraćaj i parkiranje u krugu ove zdravstvene ustanove, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot.

Gostujući u podkastu Srne, Šobot je naveo da UKC ima oko 4.000 zaposlenih i 1.200 ležećih pacijenata, zbog čega je rješavanje problema parkiranja bilo važno za normalno funkcionisanje ustanove.

"Ono što ostaje problem jeste navika ljudi da uđu u garažu i parkiraju, ali ne može sve odjednom. Godinama parkiraju ljudi po trotoarima, pa će im vjerovatno trebati mjeseci da se naviknu na garažu", rekao je Šobot.

On je naveo da je realizacija projekta bila usporena zbog niza okolnosti, uključujući i sudski proces, koji je prijetio da dodatno zakomplikuje funkcionisanje UKC-a.

"Imao sam bojazan da će se to pretvoriti u novi problem u Banjaluci, gdje ćemo mi biti strateški vezani za tu garažu, a da ne možemo rješavati problem parkinga na neki drugi način, dok nam garaža visi za vratom", rekao je Šobot.

Prema njegovim riječima, problem je na kraju riješen sudskom presudom, čime je omogućen nastavak izgradnje i otvaranje 550 parking mjesta na etaži minus jedan.

On je istakao da se efekti otvaranja garaže već vide i na saobraćaju izvan kruga UKC-a, jer je smanjen pritisak vozila koja su ranije tražila mjesto za parkiranje u okolnim ulicama.

Šobot je rekao da je, osim funkcionalnog rješenja problema parkiranja, uređenje garaže i prostora oko nje značajno i zbog ukupnog izgleda UKC-a.

On je naveo da su uređeni parking, prilaz i osvjetljenje oko južnog krila, čime je poboljšan izgled prostora koji pacijenti i njihove porodice prvo vide prilikom dolaska u UKC.

"Mi želimo da ljudi kada dođu u UKC vide da je to jedna uređena institucija, da se osjećaju prijatnije i da im dodatno ne stvaramo probleme", kaže Šobot.

On je rekao da je unapređenje uslova za pacijente i zaposlene jedan od prioriteta, te da se, osim rješavanja parkinga, radi i na rekonstrukciji i uređenju objekata UKC-a.

Kao dio tog procesa naveo je rekonstrukciju objekata ginekologije, pedijatrije i infektivnih bolesti, dok su u toku i radovi na hibridnoj operacionoj sali za intervencionu kardiologiju i kardiohirurgiju.

Šobot je istakao da unapređenje infrastrukture mora pratiti razvoj medicinskih usluga, savremena oprema i osposobljavanje kadra za njeno korišćenje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Šobot UKC RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ