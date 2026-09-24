Sporazum sa Medicinskom školom: Olakšana prekvalifikacija i zapošljavanje medicinskog kadra u UKC RS

UKC RS i Medicinska škola Banjaluka potpisali su sporazum koji omogućava prekvalifikaciju srodnih zdravstvenih tehničara u medicinske sestre opšteg smjera uz siguran posao. Najavljeno je i povećanje učeničkih stipendija na 250 KM.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predstavnici Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i Medicinske škole Banjaluka potpisali su danas sporazum o prekvalifikaciji laboratorijsko-sanitarnih, zubno-stomatoloških i fizioterapeutskih tehničara u medicinske sestre i tehničare opšteg smjera, uz mogućnost zapošljavanja u UKC-u.

Cilj sporazuma je povećanje broja srednjeg medicinskog kadra opšteg profila, koji nedostaje u UKC-u Republike Srpske.

Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da je riječ o projektu koji je pripreman nekoliko mjeseci, jer postoji potreba za medicinskim sestrama i tehničarima opšteg smjera.

"Imamo upite za poslom laboratorijsko-sanitarnih, zubno-stomatoloških i fizioterapeutskih tehničara, a nama nedostaje profil opšteg smjera", rekao je Šobot novinarima u Banjaluci.

On je naveo da će kroz program biti omogućeno da se zdravstveni radnici koji su završili srodne smjerove zaposle u UKC-u, a da se istovremeno kroz rad i dodatnu edukaciju prekvalifikuju za opšti smjer.

"To je koncept koji donosi benefite svim stranama", istakao je Šobot.

Prema njegovim riječima, problem nedostatka srednjeg medicinskog kadra nije karakterističan samo za UKC Srpske već i za BiH, region i zapadnu Evropu.

Šobot je najavio da će UKC Srpske povećati stipendije za učenike četvrtog razreda medicinskih škola opšteg smjera sa 200 na 250 KM.

"To će biti još jedna mjera kojom ćemo probati da motivišemo učenike srednjih medicinskih škola da dođu da rade u UKC-u Republike Srpske", rekao je Šobot.

Vršilac dužnosti direktora Medicinske škole Banjaluka Petar Crnomarković rekao je da ta škola ima četiri odjeljenja, odnosno oko 120 učenika, ali da se mali broj njih nakon završetka školovanja odlučuje za rad, jer većina nastavlja školovanje.

"Većinom donesu odluku da se dalje školuju, odnosno da studiraju i to je jedan od razloga zbog kojeg nedostaje srednjeg medicinskog kadra opšteg smjera", rekao je Crnomarković.

On je istakao da je ovaj projekat od opšteg interesa za Republiku Srpsku.