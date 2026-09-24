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Požar na Čvrsnici se i dalje širi: Jak vjetar otežava gašenje, teren potpuno nepristupačan

Požar na Čvrsnici se i dalje širi: Jak vjetar otežava gašenje, teren potpuno nepristupačan

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Požar na Čvrsnici se i dalje širi, a zbog jakog vjetra situacija je veoma teška, saopštili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Požar na Čvrsnici se i dalje širi: Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

Borbu s vatrenom stihijom dodatno otežava pojačan intenzitet vjetra, kao i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama na većini dijelova potpuno nepristupačno.

Zbog takvih ekstremnih uslova, iz Operativnog centra naglašavaju da će i dalje biti potreban stalan angažman vazdušnih snaga.

Gašenje požara na lokalitetu iznad skijaške staze, na 1.850 metara nadmorske visine, odvija se neprestano, a na terenu su angažovani pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica.

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