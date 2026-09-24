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Vrijeme danas: Pretežno sunčano, pa naglo naoblačenje: Stižu kiša, grmljavina i jak vjetar

Vrijeme danas: Pretežno sunčano, pa naglo naoblačenje: Stižu kiša, grmljavina i jak vjetar

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo, a od podne se očekuje naoblačenje od sjevera koje će se do večeri širiti u svim krajevima.

Banjaluka Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kiša i pljuskovi s grljmavinom, prvo će početi na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra će zahvatiti sve predjele.

Biće i vjetrovito uz jake udare, naročito u Krajini i na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni do jugozapadni, uveče u jačanju i skretanju na sjeverne smjerove, jakog intenziteta.

Najviša temperatura vazduha biće od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, odroni su mogući na dionicama u usjecima, a na pravcima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštivanje privremene signalizacije, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na dionici magistralnog puta Karakaj-Drinjača i večeras će biti obustaven saobraćaj od 20.00 do 1.00 čas poslije ponoći zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, a vozila će biti preusmjerena na alternativne pravce.

Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja

Saobraćaj će danas od 12.00 do 12.30 časova biti obustavljen na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, zbog miniranja terena.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Stanić Rijeka - graničin prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka - Derventa - granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka - entitetska granica Karuše i granični prelaz Gradiška - Laktaši.

U Federaciji BiH danas će se na magistralnom putu Široki Brijeg - Knešpolje naizmjenično propuštati vozila u vremenu od 8.00 do 16.00 časova zbog putarskih radova.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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