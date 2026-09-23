Ruski vojni helikopter ušao u Poljsku: Odmah podignuti borbeni avioni

Upad vojne letjelice Mi-8 iz Kalinjingradske oblasti u trajanju od 42 sekunde pokrenuo je hitnu reakciju poljskih snaga i novu optužbu iz Varšave da Moskva direktno testira odbranu NATO alijanse.

Izvor: Tetiana DZHAFAROVA / AFP / Profimedia

Ruski vojni helikopter Mi-8 danas je nakratko ušao u poljski vazdušni prostor iz ruske Kalinjingradske oblasti, objavila je Operativna komanda poljskih Oružanih snaga. Poljska je zbog incidenta podigla borbene avione, dok su kopnene snage i sistemi protivvazdušne odbrane ostali u stanju pripravnosti.

Do povrede vazdušnog prostora došlo je u 11:08 sjeverno od Branjeva, grada na sjeveru Poljske uz granicu sa Kalinjingradskom oblašću. Ruski helikopter ušao je oko 300 metara u poljski vazdušni prostor i tamo proveo 42 sekunde. Poljska vojska navodi da su njeni radarski sistemi sve vrijeme pratili let helikoptera.

"Rusija ponovo testira našu odbranu"

"Priroda incidenta ukazuje na to da Rusija ponovo testira spremnost naše protivvazdušne odbrane", saopštila je Operativna komanda poljske vojske. Helikopter se potom vratio prema Kalinjingradskoj oblasti.

Incident se dogodio u periodu pojačane pripravnosti poljske vojske zbog ruskih napada na Ukrajinu i mogućih povreda poljskog vazdušnog prostora.

Poljska je i 21. septembra aktivirala vojno vazduhoplovstvo i stavila kopnene sisteme protivvazdušne odbrane i radarske sisteme u povišenu pripravnost zbog ruskih udara na Ukrajinu.

Poljske vlasti poslednjih dana upozoravaju i na pojačane ruske aktivnosti prema državama NATO-a. Ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš juče je izjavio da Rusija nastavlja da eskalira sukob i prema članicama Saveza.

(Mondo.rs)