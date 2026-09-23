logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvatska: Fudbaler iz Srbije uhapšen usred utakmice zbog fotografije Ratka Mladića

Hrvatska: Fudbaler iz Srbije uhapšen usred utakmice zbog fotografije Ratka Mladića

Autor Haris Krhalić
0

Prema navodima "Veritasa", srpski fudbaler B.J. uhapšen je tokom utakmice u Hrvatskoj zbog ranije objavljene fotografije Ratka Mladića na Fejsbuku.

Srpski fudbaler uhapšen usred utakmice u Hrvatskoj zbog fotografije Ratka Mladića Izvor: Jure Divich/Shutterstock

Hrvatska policija uhapsila je usred utakmice srpskog fudbalera, koji nastupa sa klub iz Hrvatske, zbog objave fotografije Ratka Mladića na fejsbuku, saopšteno je iz Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas".

Navode da je državljanin Srbije B.J. (37) iz Sombora, koji već osam godina igra za hrvatske fudbalske klubove, a sada za FK "Jovan Lazić" iz Bolmana kod Belog Manastira, objavio 4. septembra na storiju na "fejsbuku" fotografiju generala Mladića bez pratećeg teksta.

"Iako je ova objava, po samoj prirodi mreže, bila vidljiva svega 24 časa, ona je hrvatskim organima poslužila kao trajni osnov za unaprijed pripremljenu policijsko-pravosudnu akciju", ističu iz "Veritasa".

Devet dana kasnije, 13. septembra, hrvatska granična policije izrekla je B.J. jednodnevnu zabranu ulaska u Hrvatsku, uz otvorenu prijetnju da "pazi šta objavljuje na društvenim mrežama".

Kada je B.J. 20. septembra ušao u Hrvatsku preko Mađarske kako bi odigrao utakmicu, policija je stigla na stadion i uhapsila ga tokom prvog poluvremena, dok je sjedio na klupi za rezervne igrače, naočigled saigrača i publike.

Ista fotografija, koja je na "fejsbuku" stajala samo 24 sata, bila je jedini dokaz na osnovu kojeg je već sutradan Opštinski sud u Osijeku proglasio B.J. krivim za prekršaj remećenja javnog reda i mira.

Izrečena mu je novčana kazna od 1.500 evra i dat rok od dva sata za uplatu pod prijetnjom zadržavanja u pritvoru, što je porodica uradila, pa je B.J. pušten da se vrati u Sombor.

Ulazak u EU srpskom fudbaleru je zabranjen u naredna tri mjeseca.

"Veritas" naglašava da ovaj slučaj donosi opasan presedan i potvrđuje tvrdnje da je Hrvatska stvorila mehanizam za zastrašivanje Srba, kada je usvojila izmjene zakona, kojima su prekršajne kazne drastično podignute i do 4.000 evra.

"Ovaj primjer pokazuje novu, brutalniju fazu u kojoj efemerni sadržaj sa društvenih mreža, koji je davno nestao sa interneta, postaje trajni fajl za praćenje i direktan razlog za prvu zabranu na granici, zatim za spektakularno hapšenje sportiste usred utakmice, i na kraju za drakonsko novčano kažnjavanje i protjerivanje", ističe "Veritas".

Sve je, kako se navodi, sprovedeno u tajnosti kako bi se izbjegla reakcija javnosti i zaštita diplomatskih predstavništva Srbije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ratko Mladić Hrvatska fudbaler

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ