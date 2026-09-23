Akcija "Pantera": Pronađeno 25 kilograma droge, 400 stabljika kanabisa i 70.000 KM

U akciji "Pantera" na području Konjica pronađeno je oko 25 kilograma materija koje asociraju na drogu, 400 stabljika kanabisa, oružje i oko 70.000 KM.

Izvor: MUP Kantona Sarajevo

U velikoj policijskoj akciji "Pantera" na području Konjica pronađena je plantaža kanabisa sa oko 400 stabljika, dok je u pretresima objekata zaplijenjeno oko 25 kilograma materija koje asociraju na speed, hašiš i marihuanu.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo akciju su sproveli pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a u saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH, policijom MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i MUP-a Tuzlanskog kantona.

Pored stabljika kanabisa, u mjestu Borci pronađena je i cjelokupna logistička oprema koja je, prema navodima policije, korištena za ilegalnu proizvodnju droge.

Izvor: MUP Kantona Sarajevo

U objektima koje koriste osumnjičeni pronađeni su deseci različitih pakovanja sa ukupno oko 25 kilograma materija koje asociraju na speed, hašiš i marihuanu.

Policija je pronašla i više od 45 kilograma tzv. mix mase, koja se koristi za povećanje ukupne količine opojnih droga.

Tokom pretresa oduzeta su i dva pištolja sa pripadajućom municijom, oko 70.000 KM gotovog novca u evrima, konvertibilnim markama, američkim dolarima i švajcarskim francima, kao i oprema namijenjena za tehnološki proces pripreme i distribucije droge.

Oduzeto je i motorno vozilo Mercedes G, kao i drugi predmeti koji mogu biti od značaja za istragu.

Četiri osobe uhapšene

U akciji su uhapšena tri muškarca i jedna žena. Slobode su lišeni S.F. (1981) iz Konjica, S.D. (1986) iz Sarajeva, I.M. (1992) iz Sinja, državljanin Hrvatske, i J.H.H. (1983) iz Tuzle.

Svi se sumnjiče za produženo krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.

S.F. (45) dodatno se tereti za krivično djelo nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija.

Uhapšeni se trenutno nalaze na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.