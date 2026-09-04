logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Sarajevu ubijen muškarac: Uhapšen maloljetnik, policija traga za ubicom

U Sarajevu ubijen muškarac: Uhapšen maloljetnik, policija traga za ubicom

Autor Haris Krhalić
0

E. S. (34) preminuo je nakon pucnjave u sarajevskom naselju Gorica. Policija je uhapsila maloljetnika zbog sumnje da je pomagao u ubistvu.

Sarajevo: Muškarac (34) preminuo nakon pucnjave, uhapšen maloljetnik Izvor: MUP KS

E. S. (34) preminuo je nakon pucnjave koja se kasno sinoć dogodila u sarajevskom naselju Gorica.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopšteno je da je Operativni centar MUP-a KS u četvrtak u 22.30 časova obaviješten da je u Ulici Dajanli Ibrahim-bega došlo do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je jedna osoba povrijeđena.

Povrijeđeni muškarac prevezen je vozilom Zavoda hitne medicinske pomoći KS u KCUS, gdje je u 23.05 časova konstatovana njegova smrt.

Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljica, a obavili su ga pripadnici Uprave policije MUP-a KS.

Policija je u 2.30 časova uhapsila Đ. S. (2008), zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu.

Istovremeno, za muškarcem za kojeg postoji osnov sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo raspisana je potraga.

„Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela, kao i intenzivnu potragu za počiniocem“, saopšteno je iz MUP-a KS.

Možda će vas zanimati

Tagovi

MUP Kantona Sarajevo Sarajevo ubistvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ