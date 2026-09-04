U Sarajevu ubijen muškarac: Uhapšen maloljetnik, policija traga za ubicom

E. S. (34) preminuo je nakon pucnjave u sarajevskom naselju Gorica. Policija je uhapsila maloljetnika zbog sumnje da je pomagao u ubistvu.

Izvor: MUP KS

E. S. (34) preminuo je nakon pucnjave koja se kasno sinoć dogodila u sarajevskom naselju Gorica.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopšteno je da je Operativni centar MUP-a KS u četvrtak u 22.30 časova obaviješten da je u Ulici Dajanli Ibrahim-bega došlo do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je jedna osoba povrijeđena.

Povrijeđeni muškarac prevezen je vozilom Zavoda hitne medicinske pomoći KS u KCUS, gdje je u 23.05 časova konstatovana njegova smrt.

Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljica, a obavili su ga pripadnici Uprave policije MUP-a KS.

Policija je u 2.30 časova uhapsila Đ. S. (2008), zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu.

Istovremeno, za muškarcem za kojeg postoji osnov sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo raspisana je potraga.

„Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela, kao i intenzivnu potragu za počiniocem“, saopšteno je iz MUP-a KS.