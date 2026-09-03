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Samir Novalija osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva starca u Sarajevu

Samir Novalija osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva starca u Sarajevu

Autor Haris Krhalić
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Samir Novalija prvostepeno je osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva 76-godišnjaka i krađe iz njegove kuće u sarajevskom Starom Gradu.

sudijski čekić Izvor: Shutterstock

Samir Novalija je, u ponovljenom postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, prvostepeno osuđen na 20 godina zbog ubistva sedamdesetšestogodišnjaka i krađe iz njegove kuće u sarajevskoj opštini Stari Grad, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

Prema navodima optužnice, Novalija se tereti da je 18. avgusta 2023. godine u kući usmrtio optuženi uzeo pištolj oštećenog, otišao za njim u toalet i ispalio mu hitac u glavu, usljed čega je i preminuo.

Novalija je nakon toga iz kuće uzeo pištolj, ključeve i automobil oštećenog i pobjegao, ali je nedugo nakon ubistva pronađen na području Zeničko-dobojskog kantona.

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Tagovi

Sarajevo presuda ubistvo

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