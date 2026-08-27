Detalji akcije "Catering": Uhapšeno devet osoba, oduzeti luksuzni automobili, novac, droga i oružje

U opsežnoj policijskoj akciji "Catering" na području Sarajeva i Srednjobosanskog kantona uhapšeno je devet osoba. Zaplijenjeni su droga, devet pištolja, novac i luksuzni automobili.

Izvor: MUP Kantona Sarajevo

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS te u saradnji sa službenicima OSA-e BiH, SIPA-e i MUP-a SBK, realizovali su opsežnu operativnu akciju kodnog naziva "Catering".

Akcija je izvedena s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanja opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji, saopštili su iz MUP-a KS.

U okviru ove višemjesečne istrage izvršeni su pretresi stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata te motornih vozila na više od 20 lokacija na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona.

Tokom pretresa policijski službenici pronašli su i oduzeli devet pištolja sa pripadajućom municijom, više od 1.400 grama materije koja asocira na opojne droge, te znatnu količinu gotovog novca u eurima, konvertibilnim markama i američkim dolarima. Takođe, oduzeta su i dva skupocjena vozila, "mercedes G" i "audi Q8", koja su deponovana na službeni prostor MUP-a KS.

Uhapšeno devet lica, jedno već u pritvoru

Slobode je lišeno ukupno devet muškaraca. U Sarajevu su uhapšeni A.S. (1987), T.Dž. (1995), T.A. (2006), H.B. (1997), S.H. (1983), H.A. (1994), M.M. (1974) i A.A. (1980), dok je na području Travnika lišen slobode M.A. (1963). Osumnjičenima se na teret stavljaju teška krivična djela koja obuhvataju neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, iznude, izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja te pripremanje krivičnog djela.

Pored devetorice uhapšenih, istragom je obuhvaćen i J.H. (1985) iz Sarajeva, koji se odranije nalazi u pritvoru u okviru drugog predmeta. Sva lica lišena slobode nalaze se na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Kako su objavili federalni mediji uhapšeni su Sejfović Anel, Džomba Tarik, Ahmić Tarik, Biber Haris, Hadžović Sead, Asotić Mithat, Asotić Hamza, Mujkić Mirsad i Arnautović Admir.