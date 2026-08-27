Planirao da "prebije" Senidu: Uhapšen estradni menadžer Admir Arnautović Šmrk

U velikoj policijskoj akciji "Catering" na području Kantona Sarajevo uhapšen je estradni menadžer Admir Arnautović Šmrk. MUP KS objavio detalje operacije.

Izvor: Instagram/Screenshot

Pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo izveli su veliku policijsku akciju na području Sarajeva, u okviru koje je uhapšen poznati estradni menadžer Admir Arnautović Šmrk.

Prema informacijama koje je objavio portal "Istraga.ba", policija je opkolila luksuznu vilu, nakon čega su specijalci ušli u objekat i lišili slobode Arnautovića.

Oglasio se MUP Kantona Sarajevo

Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da je u toku operativna akcija kodnog naziva "Catering", koja se provodi na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona.

"Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i Uprave policije MUP-a SBK, realizuju operativnu akciju kodnog naziva 'Catering' na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanja opće opasnosti i drugih protivpravnih radnji", naveli su iz MUP-a KS.

Na snimku koji je objavio portal "Istraga.ba" vidi se trenutak kada policijske snage opkoljavaju objekat, nakon čega je Arnautović uhapšen.

Šmrk hapšen i 2022. godine

Admir Arnautović Šmrk već je bio hapšen u septembru 2022. godine u okviru policijske akcije "Bumerang". Akciju je tada, po nalogu Tužilaštva BiH, provodio MUP Kantona Sarajevo.

Njegovo ime tada se našlo u centru pažnje zbog navoda iz policijskog izvještaja o planiranju napada na pjevačicu Senidah.

Prema tadašnjim navodima, grupa koju je predvodio Arnautović navodno je planirala fizički napad na pjevačicu tokom njenog boravka u Sarajevu ili na drugim lokacijama pogodnim za izvršenje napada.

U policijskom izvještaju tada je navedeno da je plan bio da Senidah "prebiju, rane ili pospu kiselinom po licu".

Prema navodima iz izvještaja, osumnjičeni su bili svjesni da bi takvim napadom pjevačici nanijeli teške tjelesne povrede ili teško narušili njeno zdravlje, kao i da bi time ugrozili građanski mir.

Detalji aktuelne akcije "Catering", uključujući broj uhapšenih osoba i rezultate pretresa, trebalo bi da budu poznati nakon što policija i nadležno tužilaštvo saopšte više informacija.