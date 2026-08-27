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Uhapšen menadžer Jale i Bube: Šmrk planirao da nanese teške povrede Senidi

Uhapšen menadžer Jale i Bube: Šmrk planirao da nanese teške povrede Senidi

Autor Jelena Sitarica
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Admir Arnautović Šmrk je uhapšen nakon što su otkriveni njegovi planovi

uhapšen menadžer Jale i Bube: Planirao da prebije senidu Izvor: F.S./ATAIMAGES

Admir Arnautović Šmrk, menadžer repera Jale Brata i Bube Korelija uhapšen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju provodi MUP Kantona Sarajevo.

Pored Arnautovića, uhapšen je i Anel Sejfović Pele. Policijski službenici Uprave MUP-a KS, u saradnji sa OSA-om, jutros su na području više opština u KS započeli akciju "Catering".

Izvor: Instagram/andjela_vestica

Akcija se provodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS, a u saradnji sa MUP-om SBK u toku su pretresi i u tom kantonu.

Planirao da nanese teške tjelesne povrede Senidi

Inače, Tužilaštvo BiH je 12. augusta ove godine podiglo optužnicu protiv Admira Arnautovića zvanog Šmrk i Adnana Maglića zvanog Magla zbog sumnje da su u periodu od 2019. do 2022. godine, zajedno sa više osoba na području BiH i zemalja EU planirali, pripremali i vršili neovlašćen međunarodni promet opojnim drogama, te vršili neovlašten promet oružjem i vojnom opremom.

Konkretno, riječ je o organizovanom međunarodnom krijumčarenju kokaina i hašiša, a optuženi se terete i za planiranje nanošenja teških tjelesnih povreda pjevačici Senidi.

Otkrili strašne detalje preko poruka na SKY

Naime, on je sa članovima svoje bande planirao da teško fizički povrijedi pevačicu Senidu, tako što bi je ranio, prebio ili joj bacio kiselinu u lice.

Šmrk i njegova grupa su razotkriveni preko "Sky" aplikacije.

(Avaz/MONDO)

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Tagovi

hapšenje Jala i Buba Senidah menadžer

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