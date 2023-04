"JE LI TO MUZEJ ILI STAN": Mjesto gdje su Jala i Buba snimali spot se izdaje za "masnu" cifru

Oglas za stan koji se oglasio na mrežama je izazvao lavinu komentara zbog cene koju je stanodavac odredio, a sve zbog toga što se tu snimao spot,

Od početka ukrajinske krize tržište nekretnina je doživelo pravi bum. U Srbiji su, dolaskom ruskih i nešto manje ukrajinskih državljana masovno porasle cijene kirija i izgleda da tome nije došao kraj. Jedan muškarac je oglasio svoj stan na društvenim mrežama, a ljude je razbjesnila cijena kao i opravdanje da se u tom stanu snimao spot.

"Izdajem stan u kojem su Jala i Buba snimili spot. Ako ne cijenite umjetnost, suzdržite se od komentarisanja, hvala unaprijed. Kod Vukovog spomenika izdajem lijepo opremljen stan iznad Paliluske pijace, u kojem su muzičari Jala i Buba snimili spot za pjesmu 'Karantin'. Stan ima izuzetnu sentimentalnu vrijednost. U svaki detalj je uloženo jako puno truda i rezultat je neponovljiv. Cijena stana je 1.100 evra mjesečno, infostan iznosi oko 90 evra, a obavezan je depozit u iznosu od 1.600 evra. 54 metara kvadratnih. Zakupac mora potpisati ugovor za održavanje stana u originalnom stanju i rasporedu, kao u spotu za pjesmu 'Karantin'", stoji u opisu objave.

Odmah su počeli da se nižu komentari, a ljudi su mislili da se radi o lažnom oglasu.

"Ma to nije stan, to je muzej onda", "Ko su Jala i Buba", "Normalni ljudi su zaćutali, svaki dan ovako neke stvari nas teraju da pomislimo da je sve otišlo u 3lepe..", "Soma i kusur evra za 54 m2, i to zato sto su ova dva tantusa tamo snimili spot, da je Halid snimao pa da odvojim od plate", "Ne vredi, ne cijenim umjetnost", "Je l' ovo neka šala?", bili su neki od komentara.

