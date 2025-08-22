logo
Omiljeno voće proglašeno "najprljavijom" namirnicom: Uvijek ga perite, tretirano je pesticidima

Autor mondo.ba
0

Naučnici su u supervoću pronašli 54 pesticida.

Voće koje je proglašeno puno pesticida Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Svi znamo da su nam potrebni vitamini iz voća i povrća za optimalno zdravlje, ali nije tajna da se te namirnice često tretiraju pesticidima, genetski modifikuju ili na drugi način prerađuju na načine koji mogu da budu opasni.

Neprofitna organizacija Environmental Working Group, koja proučava upotrebu hemikalija u poljoprivredi, svake godine ažurira listu "Prljavih dvanaest" kako bi ukazala na voće i povrće koje se uzgaja sa najvećom upotrebom pesticida.

Najznačajnije novitet su borovnice, koje su zauzele 11. mesto. Naučnici su u supervoću pronašli 54 pesticida, pri čemu je gotovo 80 odsto uzoraka pokazalo prisustvo dva ili više pesticida.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Koje druge namirnice su dio "Prljavih dvanaest"?

Voće i povrće su rangirani od najveće do najmanje količine pesticida:

  1. Jagode
  2. Špinat
  3. Kelj i kupus
  4. Breskve
  5. Kruške
  6. Nektarine
  7. Jabuke
  8. Grožđe
  9. Paprike
  10. Trešnje
  11. Borovnice
  12. Zelena boranija

Kako da smanjite pesticide na ovim namirnicama?

Način pranja voća i povrća je važan, a srećom, FDA je dala savršen vodič. Pratite sledeće korake za najčistije voće i povrće:

  • Operite ruke toplom vodom i sapunom 20 sekundi.
  • Odsjecite sve ogrebotine ili oštećena mjesta.
  • Nežno trljajte namirnice pod običnom tekućom vodom.
  • Osušite namirnice čistim peškirom.
  • Oljuštite povrće ili uklonite spoljašnje listove ako je krstasto (kupus, kelj itd.).
  • Ponovo operite ruke.

(MONDO) 

