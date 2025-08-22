Ovo su 20 najpopularnijih poslastica na svijetu 2025.

Svake godine širom svijeta biraju se najpopularniji deserti, a lista za ovu godinu donosi 20 poslastica koje su osvojile sladokusce.
Svake godine širom svijeta ljudi biraju svoje omiljene deserte, a ove godine lista je posebna! Od Njujorka do Tokija, od Pariza do Buenos Ajresa, viralni TikTok videi otkrivaju šta je svima najukusnije i najljepše za oči. Pogledajte kojih je to 20 poslastica osvojilo srca sladokusaca ove godine i pripremite se da zažmurite i uživate u ovim poslasticama – od tradicionalnih do modernih specijaliteta.
Nije ni čudo što ovi deserti postaju viralni – svi vole kad nešto lijepo izgleda, miriše i slatko je. Bilo da volite hrskave krofne, kremaste torte ili voćne slatkiše, na ovoj listi ima za svakoga po nešto. Pratite gdje se spremaju, šta je u modi i možda se inspirišete da sami probate nešto od ovih svjetskih poslastica.
Pariz, Francuska: Keks
Rim, Italija: Sladoled
Njujork, SAD: Krombolini (kombinacija kroasana i krofne)
Dubai, UAE: Dubai čokolada
Seul, Južna Koreja: Tang Hulu (slatke karamelizovane voćke na štapiću)
Tokyo, Japan: Moći (meki japanski kolačići od pirinčanog brašna)
Bangkok, Tajland: Mango sa ljepljivim pirinčem
London, Engleska: Bubble vafli
Istanbul, Turska: Baklava
Barselona, Španija: Ćuros sa čokoladom
Lisabon, Portugal: Pastel de Nata (portugalsko pecivo sa kremom od jaja)
Amsterdam, Holandija: Stroopvafli (vafli sa karamel filom)
Berlin, Nemačka: Berliner (punjene krofne)
Kopenhagen, Danska: Dansko pecivo
Melburn, Australija: Freakšejk (preliveni milkšejk sa dekoracijom)
Toronto, Kanada: Japanske sufle palačinke
Vankuver, Kanada: Taiyaki korneti (kolačići u obliku ribe sa sladoledom)
Meksiko Siti, Meksiko: Pan Dulce (slatko pecivo)
Buenos Aires, Argentina: Alfahores (kolačići sa karamel filom i čokoladom)
Dragi sladokusci, ovo su deserti koji su osvojili svijet ove godine. Bilo da volite klasične poslastice ili moderne fuzije, na ovoj listi svako može da pronađe svog favorita. Probajte, uživajte i možda se inspirišete da i sami napravite neki od ovih slatkih hitova kod kuće!
(Stvar ukusa/MONDO)