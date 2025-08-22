Ovo su 20 najpopularnijih poslastica na svijetu 2025.

Svake godine širom svijeta biraju se najpopularniji deserti, a lista za ovu godinu donosi 20 poslastica koje su osvojile sladokusce.

Izvor: Shutterstock

Svake godine širom svijeta ljudi biraju svoje omiljene deserte, a ove godine lista je posebna! Od Njujorka do Tokija, od Pariza do Buenos Ajresa, viralni TikTok videi otkrivaju šta je svima najukusnije i najljepše za oči. Pogledajte kojih je to 20 poslastica osvojilo srca sladokusaca ove godine i pripremite se da zažmurite i uživate u ovim poslasticama – od tradicionalnih do modernih specijaliteta.

Nije ni čudo što ovi deserti postaju viralni – svi vole kad nešto lijepo izgleda, miriše i slatko je. Bilo da volite hrskave krofne, kremaste torte ili voćne slatkiše, na ovoj listi ima za svakoga po nešto. Pratite gdje se spremaju, šta je u modi i možda se inspirišete da sami probate nešto od ovih svjetskih poslastica.

Pariz, Francuska: Keks

Rim, Italija: Sladoled

Njujork, SAD: Krombolini (kombinacija kroasana i krofne)

Dubai, UAE: Dubai čokolada

Seul, Južna Koreja: Tang Hulu (slatke karamelizovane voćke na štapiću)

Tokyo, Japan: Moći (meki japanski kolačići od pirinčanog brašna)

Bangkok, Tajland: Mango sa ljepljivim pirinčem

London, Engleska: Bubble vafli

Istanbul, Turska: Baklava

Barselona, Španija: Ćuros sa čokoladom

Lisabon, Portugal: Pastel de Nata (portugalsko pecivo sa kremom od jaja)

Amsterdam, Holandija: Stroopvafli (vafli sa karamel filom)

Berlin, Nemačka: Berliner (punjene krofne)

Beč, Austrija: Saher torta



Kopenhagen, Danska: Dansko pecivo

Melburn, Australija: Freakšejk (preliveni milkšejk sa dekoracijom)

Toronto, Kanada: Japanske sufle palačinke

Vankuver, Kanada: Taiyaki korneti (kolačići u obliku ribe sa sladoledom)

Meksiko Siti, Meksiko: Pan Dulce (slatko pecivo)

Buenos Aires, Argentina: Alfahores (kolačići sa karamel filom i čokoladom)

Dragi sladokusci, ovo su deserti koji su osvojili svijet ove godine. Bilo da volite klasične poslastice ili moderne fuzije, na ovoj listi svako može da pronađe svog favorita. Probajte, uživajte i možda se inspirišete da i sami napravite neki od ovih slatkih hitova kod kuće!

(Stvar ukusa/MONDO)