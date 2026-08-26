Otkriven uzrok smrti Doli Parton

Otkriven uzrok smrti legendarne Doli Parton koja nas je napustila u 80. godini

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Vijest da je iznenada preminula čuvena pevačica Doli Parton ostavila je svijet u šoku. Iako se posljednjih godinu dana praktično skrivala od javnosti, a znalo se da ima određene zdravstvene probleme, niko nije mogao ni da nasluti da je situacija ozbiljna.

Doli Parton je u posljednjih nekoliko mjeseci javno govorila o svom zdravstvenom stanju. Prošle nedjelje je priznala je da se bori sa zdravstvenim problemima koje je zanemarila dok je njegovala svog supruga, sa kojim je bila u braku 58 godina, Karla Dina, prije njegove smrti prošle godine.

Njen tim je sada potvrdio da je pjevačica preminula nakon "kratke borbe sa kancerom", prenosi magazin Bilbord.

- Naša voljena Doli Parton provela je svoj život i karijeru donoseći radost, smijeh, nadu i integritet u sve što je dotakla. Njena neprevaziđena darežljivost dotakla je živote nebrojenih ljudi koje nikada ne bi upoznala, a ipak je uvijek bila tu da ponudi ruku pomoći - navedeno je u saopštenju i dodaje:

- Nakon što se hrabro suočila sa kratkom borbom protiv kancera, Doli je danas napustila svoj zemaljski život u Vanderbilt-Ingram kancer centru u Nešvilu, Tenesi, okružena voljenima.”

(Mondo.rs)