Umrla legendarna Doli Parton: Muzički svijet zavijen u crno

Nećak legendarne Doli Parton, Brajan Siver, objavio je vijest na Instagramu 25. avgusta

Izvor: Shutterstock

Legendarna kantautorka i ikona kantri muzike Doli Parton umrla je u 80. godini. Njen nećak Brajan Siver objavio je vijest u videu na Instagramu 25. avgusta.

Izvor: Shutterstock

"Zovem se Brin Siver, sin Kesi Parton, i danas predstavljam porodicu Parton i Ovens i objavljujem da je moja tetka, Doli Rebeka Parton Din, sestra, baka i sestra, predana jednoj generaciji", poručio je u videu.

"Ova video objava je nešto što je Doli zamolila od mene prije mnogo godina, prije nego što sam to u potpunosti apsorbovao kao buduću stvarnost. Kao njen šef obezbjeđenja više od dvije decenije, uloga koju je moj otac Lari obavljao prije mene, zamišljao sam težinu ovog trenutka, ali je do sada nisam zaista osjetio" naveo je Brajan.

(Mondo.rs)