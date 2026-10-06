Orhideja vam vene? Ovih 9 stvari možete odmah da uradite da je spasite

Orhideja vene i ne znate kako da je spasite? Saznajte šta znače žuti i naborani listovi i kako pravilno zalivati, presaditi i negovati orhideju.

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Orhideje spadaju među najljepše sobne biljke, ali su malo osjetljivije i potrebna im je adekvatna njega. Ako ih pravilno njegujete, mogu da uspijevaju godinama, ali ako pogrešno procijenite njihove potrebe za svjetlošću i zalivanjem, možete da ih stresirate i potencijalno "ubijete".

Ako vidite da se vaša orhideja muči, da joj cvjetovi izgledaju uvelo ili da listovi imaju mrlje, postoje načini da je vratite u život.

Znaci da je vašoj orhideji potrebno oživljavanje

Postoji nekoliko karakterističnih znakova da je vašoj orhideji potrebna pomoć.

"Smješa za saksije koja se koristi za vašu orhideju može da ima miris, što znači da postoji bakterijski ili gljivični problem", kaže Linda Langelo, specijalista za hortikulturu na Državnom univerzitetu Kolorada.

Takođe, obratite pažnju na izgled orhideje. Žuti listovi mogu da ukazuju na prekomjerno zalivanje, dok naborani listovi mogu da ukazuju na nedovoljno zalivanje. Crveni ili ljubičasti listovi su često znak opekotina od sunca.

Ako vaša orhideja pati od gljivičnog ili bakterijskog problema, ili ima problem sa insektima, možete da primijetite mrlje na listovima, gubitak listova ili uvenule pupoljke.

Kako oživjeti orhideju?

Postoji nekoliko načina da oživite orhideju koja umire, ali morate da utvrdite šta stresira biljku da biste je spasili.

Prilagodite raspored zalivanja

Prekomjerno ili nedovoljno zalivanje orhideje može izazvati stres kod biljke.

"Generalno, ako listovi počnu da izgledaju meko i naborano, orhideja je malo suva. Ako žute i opadaju, orhideja je malo vlažna", kaže hortikulturista Džastin Henkok.

"Ako je orhideja previše ili nedovoljno zalivena, prilagodite zalivanje da biste je vratili u prvobitno stanje."

Njega orhideje

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Orežite korijenje

Langelo kaže da periodično provjeravate korijenje vaše orhideje i odsijecate sve mrtve, smežurane ili umiruće korijene. Ako korijenje pokazuje znake truljenja korijena ili drugih gljivičnih problema, odsijecite korijenje i presadite biljku.

"Presađivanje nakon uklanjanja bilo koje od ovih vrsta korijena sprečava dalje širenje truljenja korijena i truljenja krunice", kaže Langelo.

Presađivanje u pravo vrijeme

Vrijeme je neophodno prilikom presađivanja orhideje. Nikada ne presađujte orhideju dok cvjeta - uvijek sačekajte dok cvjetovi ne uvenu. Za razliku od mnogih sobnih biljaka, orhideje neće biti potrebno presađivati kako bi se spriječilo da se zakorijene.

Presađujte orhideju kada mješavina za saksije počne da se raspada i postane previše gusta.

Potopite orhideju

Provjeravajte korijenje vaše orhideje svake dvije nedjelje kako biste spriječili dehidraciju.

Ako se orhideja osušila, potopite je u vodu oko 10 minuta kako biste pomogli u rehidraciji mješavine i korijena.

Obezbijedite više sunčeve svjetlosti

Ako listovi ili cvjetovi vaše orhideje izgledaju uvelo, pokušajte da joj date više sunčeve svjetlosti.

"U zatvorenom prostoru, orhideje dobro podnose srednje svjetlo, ali im je zaista potrebno jako svjetlo", kaže Henkok.

"Davanje svjetlijeg mjesta - bilo prirodnom, vještačkom ili mješavinom obje vrste svjetlosti, može pomoći biljci da se podstakne rast i cvjetanje."

Obezbijedite odgovarajuću temperaturu

Orhideje preferiraju temperature oko 18 do 24 stepena Celzijusa, sa hladnijim uslovima noću kako bi se podstaklo cvjetanje.

"Previše hladno ili previše vruće može ometati novi rast", kaže Langelo.

Održavajte visoku vlažnost vazduha

Održavanje odgovarajućeg nivoa vlažnosti za vašu orhideju spriječiće njeno prebrzo isušivanje.

"U zavisnosti od vrste orhideje, nivo vlažnosti može biti od 50 do 90 procenata", kaže Langelo i dodaje:

Zalivanje orhideje

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"Falenopsis, popularna orhideja, zahtijeva vlažnost od 50 procenata. Još jedna popularna orhideja, katleja, dobro će se snaći sa vlažnošću od 50 do 80 procenata."

Ako vašoj orhideji treba povećanje vlažnosti, stavljanje kloše preko nje ili posude za vodu ispod saksije može pomoći.