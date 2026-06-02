Napisala ih je iste noći: Niste ni slutili da je ona tvorac hitova "I Will Always Love You" i "Jolene"

Doli se zalagala i za obrazovanje djece iz ruralnih krajeva, te pomagala brojnim porodicama, stipendijama, a dosta toga se ni ne zna, budući da nije sebe htjela da stavlja u prvi plan.

Kantri pjevačica i svjetska legenda Doli Parton isto veče je napisala čuvene hitove "I Will Always Love You" i "Jolene" koji se i dan danas pjevaju.

Kada je prva pjesma 1974. bila na vrhu top-lista Elvis je htio da snimi svoju verziju pjesme. Doli Parton je bila zainteresovana dok pukovnik Tom Parker, Elvisov menadžer, nije rekao da je standardna procedura da kad kralj rokenrola obradi neku pjesmu – polovina prava od te pjesme ubuduće pripadne njemu. Ona je to odbila.

"Rekla sam: 'Stvarno mi je mnogo žao' i plakala cijele noći. Bilo mi je užasno, s jedne strane to je Elvis. Ljudi su mi govorilii: 'Ti si luda. To je Elvis Prisli...', ali jednostavno nisam mogla to. Nešto mi je govorilo u srcu da to ne uradim i nisam. Znam da bi on razbio s tom pjesmom. Ali nisam mogla. A onda je došla Vitni Hjuston sa svojom verzijom i zaradila sam od prava dovoljno novca da kupim Grejslend“.

Doli je odrasla u teškom siromaštvu i niko od poznatih nije više uradio za obrazovanje siromašnih od nje.

Godine 1990. procenat učenika koji ne završe srednju školu u njenom rodnom gradu bio je preko 30%. Ona je uvela "Buddy program", gdje su svi maturanti dobijali lijepu sumu kada diplomiraju. To nije bilo samo bacanje para, ona je lično došla i objasnila im koncept – svako treba da nađe svog drugara, ko ne uspije ona će mu naći. Svako je morao da potpiše da će da maturira i uradi sve u svojoj moći da i njegov buddy maturira. Učila je mlade ljude o prijateljstvu i pomaganju. Brojka odustalih od školovanja je pala na ispod 6% i održala se do danas.

Kada je 900 porodica izgubilo domove u požarima 2016. ona je svakoj porodici narednih pet mjeseci isplaćivala po $1000. Kada je došla u banku da završi papirologiju oko toga, svakoj porodici je dala još po $5000 da im se nađe. Ukupno devet miliona dolara.

Takođe njeno djelo je– Imagination Library iz 1995. inspirisano njenom spoznajom da mladi u ruralnim sredinama i siromašnim porodicama već u startu bivaju u zaostatku kada krenu u školu i da ih to kasnije sprečava da teže višem obrazovanju. Cilj ovog njenog programa bio je da svako dijete u njenom okrugu dobije jednu knjigu, jednom mjesečno, od rođenja do polaska u školu, potpuno besplatno, bez ikakvih uslova. To se proširilo na svijet (poklonjeno 100 miliona knjiga do sada).

