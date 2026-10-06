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Kopali za terasu, pa pronašli blago od 18 kilograma: U bašti naletjeli na ćup sa 700 srebrnih predmeta iz doba Vikinga

Kopali za terasu, pa pronašli blago od 18 kilograma: U bašti naletjeli na ćup sa 700 srebrnih predmeta iz doba Vikinga

Autor Uroš Matejić
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Slučajni radovi na uređenju privatne bašte u mjestu Rebild doveli su do pronalaska glinenog ćupa i oko 700 srebrnih predmeta iz 10. vijeka, što stručnjaci već nazivaju pronalaskom "vikinškog sefa" i arheološkom senzacijom decenije.

U bašti naletjeli na ćup sa 700 srebrnih predmeta iz doba Vikinga Izvor: Nordjyske Museer

U Danskoj su arheolozi otkrili predmete od srebra, teške 18 i po kilograma. To se smatra do sada najvećom količinom srebrnog blaga iz doba Vikinga, nađenog u toj zemlji.

U mjestu Rebildu, na Jitlandu u glinenom ćupu je pronađeno od srebra vjerovatno iz 10. vijeka. Sastoji se od 700 predmeta i dijelova predmeta.

Tu su pored brojnih srebrnih šipki i narukvice, 47 arapskih i engleskih primjeraka kovanog novca, mali Torov čekić, runski natpisi i više dijelova isječenog srebra. Do otkrića ćupa je došlo sasvim slučajno, tokom radova na novoj terasi u jednoj privatnoj basti u Rebildu.

"Ova riznica srebra je sada poznata kao blago iz Rebilda", navodi Torben Sarauv, direktor Odeljenja za kulturno nasleđe, Muzeji severnog Jitlanda.

Izvor: Nordjyske Museer

Tristadvadeset predmeta od srebra, teških gotovo šest i po kilograma, je bilo u originalnom sudu od gline dok su ostali nađeni na okolnom zemljištu. U Muzeju sjevernog Jitlanda to otkriće opisuju kako kao spektakularno, tako i kao jedinstveno.

"Od predmeta nađenih ovdje najviše je srebrnih šipki", napominje Sarauv.

Danski arheolozi tvrde da je to otkriće od izuzetne važnosti za razumjevanje doba Vikinga u Danskoj, ne samo zbog nađene količine predmeta od srebra već zbog toga što jasno pokazuje kako je srebro funkcionisalo i kao izvor bogastva i kao način plaćanja za vrijeme doba Vikinga, pa je to poput nalaženja sefa za taj period.

"Ovi srebrni predmeti svjedoče o vezama sa stranim državama jer su Vikinzi išli u osvajanja, trgovali. Bili su pasionirani trgovci. Nisu samo bili dobri u borbama sa mačevima", ističe Lars Kristijan Norbah, direktor Muzeja severnog Jitlanda.

"Možda bi trebalo da počnemo da tražimo i u našim baštama, moglo bi biti još srebrnog blaga", kaže u šali Vivi Nilsen, vlasnica hostela.

Srebrni predmeti, blago iz 10. vijeka, takođe govori i o ujedinjenju Danske pod kraljem Haraldom Plavobradim i naglašavaju centralnu ulogu sjevernog Jitlanda u dalekosežnim trgovačkim mrežama Vikinga i prekomorskim osvajanjima.

(Mondo)

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Tagovi

blago srebro Danska

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