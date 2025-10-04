Pronađeno blago vrijedno milion dolara: Ronilački tim otkrio više od 1.000 zlatnih i srebrnih novčića na "Obali blaga"

U vodama uz obalu Floride, poznatu kao "Obala blaga", tim ronilaca pronašao je blago čija se vrijednost procjenjuje na milion dolara.

Izvor: Ray Geiger/Shutterstock

Više od 1.000 srebrnih i zlatnih kovanica pronađeno je ovog ljeta uz atlanTsku obalu, piše SNN.

Na nekim od kovanicaama su vidljivi datumi i oznake, što predstavlja neprocjenljivu korist za istoričare i kolekcionare.

Firma "Kvins DŽuls LLC" objavila je da se vjeruje da kovanice potiču iz španskih kolonija Bolivije, Meksika i Perua.

Prošle godine, zvaničnici sa Floride objavili su da su pronašli na desetine zlatnih kovanica koje su spasioci ukrali s olupine, a osumnjičeni je identifikovan kao član porodice tima kojeg je angažovala Firma "Kvind DŽuls LLC".

Flotu španskih brodova, natovarenih zlatom, srebrom i draguljima na putu prema Španiji uništio je snažan uragan 1715. godine.

Prema podacima Društva flote iz te godine, veliko bogatstvo rasulo se po morskom dnu. Lovci na blago i spasilačke ekipe tokom godina pronašli su milione dolara u zlatnicima na obali koja se proteže od Melburna do Fort Pirsa.

Zakon Floride nalaže da se otprilike 20 odsto pronađenih arheoloških materijala zadrži za državne istraživačke zbirke ili javno izlaganje.