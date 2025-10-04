logo
Pronađeno blago vrijedno milion dolara: Ronilački tim otkrio više od 1.000 zlatnih i srebrnih novčića na "Obali blaga"

Izvor SRNA
0

U vodama uz obalu Floride, poznatu kao "Obala blaga", tim ronilaca pronašao je blago čija se vrijednost procjenjuje na milion dolara.

Pronađeno blago vrijedno milion dolara Izvor: Ray Geiger/Shutterstock

Više od 1.000 srebrnih i zlatnih kovanica pronađeno je ovog ljeta uz atlanTsku obalu, piše SNN.

Na nekim od kovanicaama su vidljivi datumi i oznake, što predstavlja neprocjenljivu korist za istoričare i kolekcionare.

Firma "Kvins DŽuls LLC" objavila je da se vjeruje da kovanice potiču iz španskih kolonija Bolivije, Meksika i Perua.

Prošle godine, zvaničnici sa Floride objavili su da su pronašli na desetine zlatnih kovanica koje su spasioci ukrali s olupine, a osumnjičeni je identifikovan kao član porodice tima kojeg je angažovala Firma "Kvind DŽuls LLC".

Flotu španskih brodova, natovarenih zlatom, srebrom i draguljima na putu prema Španiji uništio je snažan uragan 1715. godine.

Prema podacima Društva flote iz te godine, veliko bogatstvo rasulo se po morskom dnu. Lovci na blago i spasilačke ekipe tokom godina pronašli su milione dolara u zlatnicima na obali koja se proteže od Melburna do Fort Pirsa.

Zakon Floride nalaže da se otprilike 20 odsto pronađenih arheoloških materijala zadrži za državne istraživačke zbirke ili javno izlaganje.

Još iz INFO

