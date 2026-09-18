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Migranti uklonjeni sa plaža u Seuti, policija koristila gumene metke i pendreke

Migranti uklonjeni sa plaža u Seuti, policija koristila gumene metke i pendreke

Autor Haris Krhalić
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Španska policija i vojska pokrenule su akciju uklanjanja hiljada migranata sa plaža u Seuti, dok je dio njih premješten u privremeni smještaj.

Policija i migranti u Seuti Izvor: Gabriela Sardá NúñEz / Zuma Press / Profimedia

Španska policija i vojska pokrenule su akciju uklanjanja hiljada migranata sa plaža u sjevernoafričkoj enklavi Seuta, a dio njih biće premješten u privremeni smještaj.

Akcija je počela rano jutros, a u njoj učestvuju pripadnici policije za razbijanje demonstracija i španske vojske.

Snage reda saopštile su da su koristile gumene metke i pendreke nakon nasilne reakcije jednog dijela migranata na obavještenje da moraju da napuste plažu.

Španske vlasti izgradile su novi privremeni smještaj unutar luke u Seuti, koji može da primi do 1.700 ljudi.

Prema procjenama vlasti, na teritoriji ove male španske enklave i dalje se nalazi oko 10.000 migranata.

Više od 72.000 ljudi prešlo je krajem jula iz Maroka u Seutu tokom do sada rekordnog naleta na granicu. Većina njih je, međutim, kasnije napustila enklavu.

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Tagovi

migranti Španija seuta

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