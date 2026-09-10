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Migrantska kriza u Seuti: Brisel šalje 114,7 miliona evra Španiji za rješavanje situacije

Migrantska kriza u Seuti: Brisel šalje 114,7 miliona evra Španiji za rješavanje situacije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Evropska komisija danas je donijela odluku da Španiji osigura 114,7 miliona evra vanredne pomoći radi rješavanja situacije u enklavi Seuta nakon masovnog ilegalnog prelaska migranata krajem jula, saopšteno je iz Brisela.

Brisel šalje 114,7 miliona evra Španiji za rješavanje situacije u Seuti Izvor: Samuel Vega / imago stock&people / Profimedia

U saopštenju se ističe da je Evropska komisija od prvog dana bila uz Španiju i da je odmah ponudila finansijsku i operativnu pomoć.

"Ova odluka iskazuje punu solidarnost sa Španijom u rješavanju sporne situacije", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je Evropska komisija izvršila koordinaciju i osigurala je aktivaciju podrške drugih agencija EU.

Agencija za zaštitu granica Fronteks, Evropol i Agencija EU za azil (EUAA) pozitivno su reagovale na zahtjev Španije za operativnu podršku, dalje jačanje pomoći španskim vlastima za rješavanje situacije na terenu.

Seuta se krajem jula suočila sa masovnim prilivom migranata. Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je oko 72.000 migranata ušlo u tu enklavu iz Maroka. 

(Srna)

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Tagovi

seuta Španija EU migranti

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