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Nova kriza u Seuti: Migranti vraćeni u Maroko nakon što su gađali patrolu kamenjem

Nova kriza u Seuti: Migranti vraćeni u Maroko nakon što su gađali patrolu kamenjem

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U Maroko je u nedjelju vraćen 21 migrant iz španske eksklave Seute, na sjeveru Afrike, zbog bacanja kamenja na vojnu patrolu, saopštili su izvori iz Španske civilne garde.

španija.jpg Izvor: Gabriela Sardá NúñEz / Zuma Press / Profimedia

Nakon što su vojnici prijavili da su ih migranti gađali kamenjem, Civilna garda je intervenisala kako bi identifikovala migrante koji su umiješani u incident, koji su se dobrovoljno vratili u Maroko, naveli su izvori, prenosi Figaro.

Incident u kome su vojnici gađani kamenjem dogodio se na plaži Trampolin, jednoj od oblasti gdje mnogi migranti i dalje žive u Seuti, nakon što je krajem jula za nekoliko dana više od 70.000 migranata ilegalno ušlo u Seutu iz Maroka.

Iako je velika većina migranata koji su stigli krajem jula otišla ubrzo nakon toga, nekoliko hiljada - od 5.000 prema podacima centralne vlade, do 10.000 prema podacima lokalnih vlasti, ostala je u Seuti, prenio je Tanjug.

Od tada se na ovoj teritoriji od 18,5 kvadratnih kilometara, sa populacijom od 80.000 stanovnika, dogodilo nekoliko incidenata sa migrantima koji su odbili da se, nakon masovnog ulaska u Seutu, vrate u Maroko.

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Tagovi

seuta Španija migranti Maroko

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