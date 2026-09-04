Tramp o migrantskoj krizi u Seuti: Španija će biti uništena zemlja

Donald Tramp kritikovao je Španiju zbog migrantske krize u Seuti i protivljenja većim izdvajanjima za NATO, uz oštro upozorenje Madridu.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oštro je kritikovao Španiju zbog migrantske krize u Seuti, ali i zbog protivljenja Madrida većim izdvajanjima za odbranu u okviru NATO-a.

Tramp je u intervjuu za GB News rekao da bi Španija mogla postati "uništena zemlja" ukoliko ne promijeni pristup migrantskoj politici i izdvajanjima za Alijansu.

"Španija će biti uništena zemlja. Imao sam i sopstvene probleme sa Španijom jer se ona ne ponaša dobro kada je riječ o NATO-u", rekao je Tramp.

Američki predsjednik potom je kritikovao Madrid zbog izdvajanja za odbranu.

"Ne plaćaju onoliko koliko bi trebalo. To je veoma tužno", dodao je.

Tramp o migrantima u Seuti

Govoreći o situaciji u Seuti, španskoj enklavi na sjeveru Afrike, Tramp je rekao da Španija dopušta da bude "preplavljena" migrantima.

Veliki broj migranata krajem jula ušao je iz Maroka u Seutu. Prema navodima GB News-a, 30. jula u enklavu je ušlo više desetina hiljada migranata, nakon čega su se mnogi vratili u Maroko, dok su hiljade ostale na španskoj teritoriji.

"Nadam se da će i druge zemlje, poput Velike Britanije, gdje imate sopstvene probleme, obratiti pažnju. Kod vas situacija ipak nije toliko vidljiva", rekao je Tramp.

"Nemate hiljade ljudi koji jednostavno jurišaju na vašu zemlju. Nikada nisam vidio ništa slično", dodao je američki predsjednik.

Španske vlasti tvrde da su za masovni dolazak migranata odgovorne krijumčarske mreže i dezinformacije na internetu.

Premijer Španije Pedro Sančez odbacio je tvrdnje da je Maroko organizovao ili pomagao prelazak migranata, uprkos navodima iz policijskog izvještaja koji su se pojavili u medijima.

Spor oko izdvajanja za NATO

Trampove kritike Madrida nisu ograničene na migrantsku politiku. Odnosi Vašingtona i Španije dodatno su pogoršani zbog protivljenja španske vlade povećanju izdvajanja za odbranu.

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Na samitu NATO-a u Hagu 2025. godine članice Alijanse načelno su prihvatile cilj da do 2035. godine izdvajaju pet odsto bruto domaćeg proizvoda za odbranu i šire bezbjednosne potrebe.

Od tog iznosa, 3,5 odsto bilo bi namijenjeno osnovnim vojnim izdacima, dok bi preostalih 1,5 odsto odlazilo na bezbjednosnu infrastrukturu i povezane oblasti.

Sančez je predloženi cilj nazvao "nerazumnim i kontraproduktivnim", uz ocjenu da su sadašnja španska izdvajanja dovoljna za ispunjavanje obaveza prema saveznicima.

"Legitimno je pravo svake vlade da odluči da li je spremna da podnese takve žrtve. Kao suverena saveznica, odlučili smo da to ne učinimo", napisao je Sančez u pismu 2025. godine.

Protesti u više španskih gradova

Zbog načina na koji je vlada reagovala na migrantsku krizu održani su protesti u Seuti, Madridu, Barseloni, Bilbau i drugim španskim gradovima.

Demonstranti su u Seuti uzvikivali "Seuta nije na prodaju, Seuta mora da se brani", dok su pojedini učesnici protesta tražili ostavku Pedra Sančeza.

A young woman from Ceuta breaks down in tears during yesterday's demonstration against the invasion of illegal migrants:pic.twitter.com/ddCuHMN15k — Joe M Storm Is Upon Us (@StormIsUponUsJM)September 4, 2026

Španska Socijalistička radnička partija kasnije je uputila izvinjenje stanovnicima Seute zbog posljedica masovnog dolaska migranata.

Trampove nove izjave predstavljaju nastavak sukoba sa Madridom, koji se prethodno protivio korišćenju američkih vojnih baza u Španiji za operacije povezane sa ratom protiv Irana.

Američki predsjednik tada je naredio Ministarstvu finansija da prekine poslovanje sa Španijom, čime su dodatno zaoštreni odnosi dvije zemlje.