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Minić: Budućnost BiH moraju određivati njeni narodi, a ne stranci

Minić: Budućnost BiH moraju određivati njeni narodi, a ne stranci

Autor Haris Krhalić
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je za agenciju TASS da o budućnosti BiH trebaju odlučivati domaći akteri, a ne strani administratori.

Savo Minić Izvor: Srna/Darko Šavija

Budućnost BiH treba da određuju legitimni predstavnici njenih naroda, a ne stranci, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić za TASS.

"Mi u Republici Srpskoj već dugo ističemo da je svaki dogovor postignut unutar zemlje bolji od nametnute odluke i da budućnost BiH treba da određuju njeni narodi i njihovi legitimno izabrani predstavnici, a ne stranci", rekao je Minić.

TASS podsjeća da je Kristijan Šmit 2021. imenovan kao visoki predstavnik u BiH bez odobrenja njegovog imenovanja na tu funkciju u Savjetu bezbjednosti UN, te da Republika Srpska, Rusija i Kina nisu priznale Šmitov legitimitet.

Šmit je 10. maja objavio da podnosi ostavku, a njegove dužnosti do imenovanja novog visokog predstavnika obavlja bivši generalni konzul SAD u Vladivostoku Luis Krišok.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je ranije da ne postoje pravni osnovi za pokušaje Zapada da Krišoka predstavi kao vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH.

SAD podržavaju bivšeg italijanskog ambasadora u Rusiji Antonija Zanardija Landija, dok Pariz i Berlin podržavaju francuskog diplomatu Renea Trokaza.

Na sastanku održanom 14. jula, članovi Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira nisu uspjeli da postignu kompromis o kandidatu za funkciju visokog predstavnika. Ambasada SAD u Sarajevu saopštila je da Vašington i dalje insistira na imenovanju Landija i da ne razmatra druge kandidate za tu funkciju, dodaje TASS.

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