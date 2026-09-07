Krivična istraga u Španiji: Sud ispituje ulogu marokanskih bezbjednosnih snaga u migrantskoj krizi

Španski nacionalni sud naredio je pokretanje krivične istrage o dolasku više hiljada migranata u julu u enklavu Seuta.

Izvor: Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Profimedia

Izvještaji španske policije u kojima se ukazuje na "potpuno nereagovanje" marokanskih bezbjednosnih snaga čine osnovu sudske odluke za pokretanje istrage, prenosi "Evronjuz".

Istražni sudija Marija Tardon u odluci navodi da postoje osnove za uvjerenje da je krivično ponašanje navodno počinjeno spolja ozbiljno narušilo teritorijalni integritet Španije.

Prema navodima Tardonove, priliv migranata je karakteristična metoda hibridnog rata ili sive zone, te da je jasno i neosporno odobrenje procesa stiglo iz sjevernoafričke države kroz dokumentovano i vizuelno potvrđeno ponašanje bezbjednosnih snaga Maroka.

"Uniformisani pripadnici marokanskih bezbjednosnih snaga nisu imali ozbiljnu namjeru da spriječe priliv migranata, dok su pojedini nudili i uputstva o načinu prelaska", napominje sudija Tardon.

Odluka je donijeta nakon što je sudija naveo da Nacionalni sud ima nadležnost da istražuje navodno narušavanje teritorijalnog integriteta, ubistvo iz nemara i kriminalno udruživanje, što je u skladu sa kriterijumima koje je postavila kancelarija državnog tužioca.

Španske vlasti saopštile su da nema zaključnih dokaza da je Rabat odgovoran za masovan ulazak migranata u julu, kada je više od 70.000 ljudi prešlo iz Maroka u špansku enklavu.

Većina migranata koji su došli do Seute vraćeni su u matičnu državu, ali ih je više hiljada ostalo što izaziva dodatne političke tenzije u Španiji.