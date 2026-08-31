Italija i Španija produžavaju kontrole na granicama: Šengen pred novim sporom

Italija i Španija produžavaju granične kontrole za još 15 dana nakon migrantske krize u Seuti, što dodatno zaoštrava odnose unutar Šengena.

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Italija i Španija produžavaju kontrole na granicama za još 15 dana, čime se zaoštrava spor u Šengenu po principu "milo za drago", pokrenut masovnom migrantskom krizom u španskoj sjevernoafričkoj enklavi Seuta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije prvo je reagovalo, najavivši u ponedjeljak da će obavijestiti Evropsku komisiju o produženju kontrola na vazdušnim i pomorskim granicama sa Španijom.

"Odluka je donijeta (…) jer faktori koji su doveli do njihovog ponovnog uvođenja 1. avgusta i dalje postoje", saopštilo je ministarstvo.

Mjere, prvi put uvedene 1. avgusta na period od mjesec dana, prvobitno su uvedene zbog nezabilježenog priliva migranata u Seutu i zabrinutosti zbog mogućih bezbjednosnih i migracionih posledica po šire područje bezviznog kretanja u okviru Šengena.

Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je od 8. avgusta uvelo kontrole na granici za putnike koji dolaze iz Italije na period od mjesec dana, odgovorilo je najavom recipročnog produženja od 15 dana. Odluka rizikuje da produži i intenzivira vanredni sukob između dvije zemlje EU koje svojim građanima inače omogućavaju slobodno kretanje preko granica.

Italija i Španija nemaju zajedničku kopnenu granicu, ali putnici koji sada dolaze avionima prolaze kroz kontrolu pasoša. Oko 72.000 ljudi prešlo je iz Maroka u Seutu 30. jula, u masovnom prilivu u kojem su desetine ljudi poginule, dok su hiljade i dalje ostale u enklavi. Između 5.000 i 8.000 migranata, uključujući djecu bez pratnje, i dalje se nalazi u Seuti.

Španija je takođe zatražila dodatnu pomoć EU u obradi slučajeva onih koji su ostali u enklavi, formalno zatraživši podršku od Fronteksa, agencije EU za zaštitu granica, nakon što se do sada uzdržavala od takvog zahtjeva.

"Cijela ova situacija mi deluje apsurdno. Seuta i Melilja nisu dio šengenskog prostora, kontrole se sprovode na granici... Ne postoji nikakav razlog, nikakav argument za ovo", rekao je Pedro Sančez u ponedjeljak ujutro, odgovarajući u radio-intervjuu na pitanje da li će Španija produžiti kontrole prema Italiji.

Evropska komisija nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

(Euroactiv/Mondo)