Addiko pojednostavljuje proces zatvaranja kredita: spojite sve kredite u jedan uz mogućnost dodatnih sredstava

Imate više kredita i rata u različitim bankama i želite pojednostaviti lične finansije?

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Uz Addiko zamjenski kredit, svoje postojeće kreditne obaveze možete objediniti u jedan kredit i jednu ratu, a istovremeno ostvariti i dodatna sredstva do ukupnog odobrenog iznosa kredita, bez naknade za obradu kredita i uz fiksnu kamatnu stopu.

Posebna pogodnost ove ponude je što Addiko Bank Banja Luka klijentima pojednostavljuje proces objedinjavanja kreditnih obaveza. U okviru procesa odobrenja zamjenskog kredita, banka vrši uplatu sredstava namijenjenih izmirenju obaveza prema drugim bankama, čime se značajno skraćuje vrijeme potrebno za regulisanje postojećih obaveza.

Dovoljan je jedan dolazak u najbližu Addiko poslovnicu ili apliciranje online kako biste pokrenuli proces spajanja kredita. Addiko banka klijentima pruža podršku kroz postupak spajanja svih kredita u jedan, čime se štedi vrijeme i značajno pojednostavljuje proces objedinjavanja kreditnih obaveza. Kada se kreditne obaveze objedine na jednom mjestu, upravljanje ličnim finansijama postaje jednostavnije, a otplata preglednija.

"Svjesni smo da klijenti često imaju više kreditnih obaveza u različitim bankama, što im otežava praćenje troškova i upravljanje kućnim budžetom. Zato smo kreirali rješenje koje im omogućava da sve postojeće kredite objedine u jedan kredit i jednu mjesečnu ratu, uz jednostavniji proces i manje administracije. Dodatna pogodnost je što nakon zatvaranja postojećih obaveza mogu ostvariti i dodatna sredstva za potrebe koje su im trenutno važne", izjavila je Sanja Babić, direktor Odjela upravljanja prodajom za retail klijente Addiko Banke Banja Luka.

Proces odobrenja kredita brz je i jednostavan, uključujući mogućnost online podnošenja zahtjeva. Klijenti mogu odabrati datum plaćanja rate u skladu s datumom prijema plate, dok se kredit odobrava bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu. Više informacija možete pronaći na linku.