Namještao testove i uzimao novac za ugovore: Potvrđena optužnica protiv glavnog tehničara Opšte bolnice u Sarajevu

Sarajevski Opštinski sud potvrdio je optužnicu protiv medicinskog tehničara Ermina Karupa zbog produženog krivičnog djela primanje mita od 4.500 KM, koje je uzeo kako bi jednoj medicinskoj sestri bili produžavani ugovori o radu u zdravstvenoj ustanovi u tom gradu.

Izvor: FENA

Prema navodima optužnice, Karup se tereti da je kao glavni medicinski tehničar Odjeljenja za urgentnu medicinu Opšte bolnice u Sarajevu od aprila 2021. do kraja 2022. godine koristio svoj položaj i uticaj kako bi jednoj radnici omogućio produženje ugovora o radu i nastavak angažmana u bolnici, te u tri navrata primio 4.500 KM, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo ga tereti da je prvi put primio 1.000 evra, nakon čega je radnica zaključila ugovor o radu na određeno vrijeme.

Potom je, kako se navodi u optužnici, primio 1.500 KM, a prije pismenog testiranja dao joj je cedulju sa 10 tačnih odgovora, nakon čega je zaključila novi ugovor o radu.

Treći put, Karup je optužen da je primio 1.000 KM, nakon čega je radnica ponovo nastavila radni angažman medicinske sestre u Odjeljenju za urgentnu medicinu.

Postupajući tužilac je u optužnici predložio sudu trajno oduzimanje nezakonite koristi u iznosu od 4.455 KM, koja će biti uplaćena na račun Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Predloženo je da optuženom, ukoliko bude pravosnažno proglašen krivim, bude zabranjeno obavljanje poziva glavnog medicinskog tehničara u zdravstvenim ustanovama u trajanju od pet godina.

Za glavni pretres postupajući tužilac predložio je sudu saslušanje osam svjedoka, vještaka digitalne foreznike i izvođenje više od 120 materijalnih dokaza.

(Srna)