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Uhapšen Bijeljinac zbog primanja mita: Policija mu zaplijenila novac i druge dokaze

Uhapšen Bijeljinac zbog primanja mita: Policija mu zaplijenila novac i druge dokaze

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U akciji „Urban“ u Bijeljini uhapšen je O.G. neposredno nakon primanja mita. Policija je pretresom pronašla novac i druge predmete.

mito Izvor: MUP RS

Policija je u Bijeljini uhapsila O.G. neposredno nakon što je, kako se sumnja, primio mito, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

O.G. je uhapšen juče u okviru akcije „Urban“, a protiv njega će danas Republičkom javnom tužilaštvu – Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije i najtežih oblika privrednog kriminala biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Pripadnici MUP-a Republike Srpske su, na osnovu naredbe nadležnog suda, izvršili pretres lokacija koje koristi osumnjičeni na području Bijeljine.

Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti određena količina novca i drugi predmeti koji bi mogli poslužiti kao dokazi u krivičnom postupku.

Policija je O.G. lišila slobode neposredno nakon izvršenja krivičnog djela primanja mita.

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Tagovi

mito mito i korupcija Bijeljina MUP RS

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