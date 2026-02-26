Suđenje u Banjaluci: Vozač optužen da je ponudio mito od 20 KM, policajci zaboravili detalje kontrole

Suđenje Muhidinu Hajdareviću (63) iz Lopara, optuženom da je policajcima ponudio mito od 20 KM tokom saobraćajne kontrole, okončano je u banjalučkom Okružnom sudu, a presuda će biti izrečena u ponedjeljak.

Izvor: Aleksandr Finch/Shutterstock

Tokom postupka jedan od policajaca djelimično je izmijenio raniji iskaz, dok se drugi nije mogao sjetiti svih detalja događaja.

Republičko javno tužilaštvo tereti Hajdarevića za krivično djelo davanje mita, navodeći da je 15. oktobra prošle godine policajcima Nemanji Gavriću i Siniši Đokiću ostavio 20 KM u službenom vozilu kako bi izbjegao kaznu.

Policajac Gavrić izjavio je pred sudom da su tokom kontrole zaustavili „folksvagen kedi“ kojim je upravljao optuženi, te utvrdili tehničku neispravnost, piše Glas Srpske.

„Ustanovljeno je da na vozilu ne rade zadnje lijevo i prednje poziciono svjetlo. Vozaču je rečeno da je kazna 40 KM, odnosno 20 KM ako prihvati odgovornost i plati u roku od osam dana“, rekao je Gavrić, dodajući da se ne može tačno sjetiti kada se događaj odigrao.

On je naveo da je sjeo u službeno vozilo da napiše prekršajni nalog, nakon čega je optuženi ostavio novac.

„Dok sam pisao nalog, gospodin je izvadio 20 KM i stavio na tablu u vozilu. Rečeno mu je da je počinio krivično djelo davanje mita, a on je kazao da je mislio da se kazna plaća na licu mjesta“,izjavio je Gavrić.

Republički tužilac Goran Glamočanin podsjetio ga je na raniji iskaz iz istrage, u kojem je naveo da je vozač rekao: „Daj da to platim“, te da mu je odgovoreno da se kazna plaća u banci, nakon čega je ostavio novac na tabli. Gavrić je potvrdio da je taj raniji iskaz tačan.

Policajac Đokić pred sudom nije mogao da se prisjeti svih detalja, ali je potvrdio da su kontrolisali vozilo sa tehničkim nedostacima i da je vozaču saopšten iznos kazne. Potvrdio je i da je optuženi ostavio novac u službenom vozilu, ali je naveo da se ne sjeća šta je tom prilikom govorio.

Tužilaštvo je izvelo sve planirane dokaze, dok Hajdarević, koji se brani sam, nije predložio dokaze. U završnoj riječi tužilac Glamočanin zatražio je osuđujuću presudu, dok je optuženi naveo da nije imao namjeru da počini korupciju i zamolio sud za oprost.

Obojica policajaca zatražila su nadoknadu troškova dolaska na sud, navodeći da su stigli službenim vozilom.

Prema optužnici, Hajdarević je tokom saobraćajne kontrole u Ugljeviku policajcima ostavio 20 KM kako ne bi bio kažnjen zbog neispravnih svjetala na vozilu. Sudija Zorica Baroš izricanje presude zakazala je za ponedjeljak.