Isplaćeno 58,6 miliona KM: Posao sa "Comsarom" nije bio greška, kaže Đokić

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je u utorak, 23. februara 2026. uplaćeno 58,6 miliona KM kompaniji "Comsar Energy Group Limited".

Novac je uplaćen za otkup jedne četvrtine preostalog vlasničkog udjela koje je Rašid Serdarov imao nad koncesijom privrednog društva "Comsar Energy Republika Srpska".

"To je završeno, mi smo juče (utorak) izvršili plaćanje i ugovornu obavezu. Sada je pitanje 'Comsara' možemo reći regulisano", kazao je Đokić.

Podsjetimo, Vlada Republike Srpske je 20. februara 2026. donijela odluku o davanju saglasnosti na isplatu sredstava od 58,6 miliona KM Preduzeću za gasne projekte "Gas-RES", kako bi se otkupio preostali dio vlasničkog prava na "Comsar Energy Republika Srpska" od Rašida Serdarova i firme "Comsar".

Serdarov je za otkup tražio ukupno 240 miliona KM, a ranije mu je isplaćeno nešto više od 180 miliona KM.

Ministar tvrdi da posao sa "Comsarom" nije bio greška

Na pitanje novinara portala "Gerila info" da li nakon svega smatra da je bilo greška produžiti koncesiju Serdarovu 2018. godine, iako je čak i Pravobranilaštvo savjetovalo da se to ne radi, te ko snosi odgovornost za sve ono što se sada desilo upravo zbog te koncesije, Đokić je odgovorio:

"Niste dobro čitali kako tamo stanje stoji. Bilo bi glupo da smo prekinuli i omogućili da se taj ugovor ne produži u tom periodu jer bi se suočili sa sudskim postupkom koji bi završio na arbitraži. Investitor nije bio u stanju da dobije sve dozvole onako kako su željeli. Njima su neke NVO podnosile tužbe, nisu imali mogućnost da dobiju u adekvatno vrijeme ekološku dozvolu".

Resorni ministar je kazao da nisu mogli da dobiju ni neke druge dozvole, ali ne zato što oni nisu tako htjeli već zato što su tražene druge procedure.

"Iz tog razloga mi smo produžavali sa ciljem ne bi li koncesionara održali u namjeri da izgradi objekat. Nije to samo jedini slučaj. U mnogo slučajeva smo produžavali koncesione ugovore kako bi omogućili da se ugovoreni projekat realizuje", tvrdi Đokić.